    國際

    日本水族館「電鰻放電」點亮耶誕樹！網歪樓：會不會過勞

    2025/12/17 11:26 即時新聞／綜合報導
    日本三重縣鳥羽水族館利用電鰻電壓點亮耶誕樹。（擷取自鳥羽水族館官網）

    日本三重縣鳥羽水族館利用電鰻電壓點亮耶誕樹。（擷取自鳥羽水族館官網）

    臨近耶誕節，位於日本中部三重縣的鳥羽水族館，也讓動物們加入慶祝的行列，館內設置一棵5公尺高的耶誕樹，樹上閃爍的彩色燈光，來自一個不尋常的電源，就是館內飼養的電鰻。

    綜合日媒報導，鳥羽水族館正在舉辦名為「電鰻耶誕樹」的活動。電鰻生活在南美洲亞馬遜河等地，全身多處覆蓋著發電器官，會為了捕食或自我防衛而釋放強力的電流。牠們平均釋放超過600伏特的電壓，最高可達800伏特，點亮這棵5公尺高的耶誕樹上、約2000顆LED燈。

    消息勾起網友討論，有人好奇「電鰻關在一起，不會互相電對方嗎？」「是直流電還是交流電？」還有網友笑稱「解決能源危機不是夢」；另有網友替電鰻的工作量擔心「會不會過勞死？」「不要再增加電鰻的工作量了」、「廉價模範勞工」；「養育的工作人員冒著風險，辛苦了。」

    甚至有網友質疑館方為取悅遊客，利用電鰻的生態特性發電「不人道」，但也有網友稱「電鰻不是要受驚受襲或獵食才放電嗎？現實真相可能是耶誕樹的電根本與電鰻無關」其實耶誕樹還是插插頭的，「電鰻只是噱頭」。

    @toba_aquarium.official 《デンキウナギのビリビリツリーXmas》開催中????????⚡️ 12/25（木）クリスマスまでの期間限定イベントです❣️ #鳥羽水族館 #tobaaquarium #水族館 #aquarium #デンキウナギ ♬ Christmas Is Coming - DM Production

