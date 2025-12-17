泰柬再爆衝突第11天 泰空軍F-16今晨再度發動空襲

泰柬再爆衝突第11天 泰空軍F-16今晨再度發動空襲2025/12/17 11:01 即時新聞／綜合報導
柬泰新一波衝突已經進入第11天。（美聯社）
泰國與柬埔寨邊境衝突再次爆發進入第11天，柬埔寨指控今晨（17日）泰國再度出動F-16對邊境的班迭棉吉省（Banteay Meanchey）發動空襲，傷亡不明。
柬埔寨國防部在聲明中指出，泰國持續攻擊第五軍區的班迭棉吉省的卓克傑村（Chok Chey），在當地時間今晨6點25分泰軍F-16攻擊投擲炸彈，另外泰軍也持續砲擊柬埔寨第四軍區的幾個戰場。
柬埔寨當局表示，已告知聯合國安理會，指控泰國空襲深入柬埔寨領土的行為構成公然侵略，而非自衛。
សូមជម្រាបជូននូវស្ថានការណ៍នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ អំពី ករណីយោធាថៃបានបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើកម្ពុជា នៅយោធភូមិភាគទី៥ ក្នុងភូមិសាស្រ្ត… pic.twitter.com/qv4Qi44M2l— ក្រសួងការពារជាតិ Ministry of National Defence （@modgovkh） December 17, 2025