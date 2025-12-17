為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰柬再爆衝突第11天 泰空軍F-16今晨再度發動空襲

    2025/12/17 11:01 即時新聞／綜合報導
    柬泰新一波衝突已經進入第11天。（美聯社）

    柬泰新一波衝突已經進入第11天。（美聯社）

    泰國與柬埔寨邊境衝突再次爆發進入第11天，柬埔寨指控今晨（17日）泰國再度出動F-16對邊境的班迭棉吉省（Banteay Meanchey）發動空襲，傷亡不明。

    柬埔寨國防部在聲明中指出，泰國持續攻擊第五軍區的班迭棉吉省的卓克傑村（Chok Chey），在當地時間今晨6點25分泰軍F-16攻擊投擲炸彈，另外泰軍也持續砲擊柬埔寨第四軍區的幾個戰場。

    柬埔寨當局表示，已告知聯合國安理會，指控泰國空襲深入柬埔寨領土的行為構成公然侵略，而非自衛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播