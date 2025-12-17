為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

    2025/12/17 00:04 中央社
    澳洲雪梨邦代海灘槍擊事件中，62歲的莫里森試圖阻止槍手不幸遭槍殺身亡。（擷自X ）

    澳洲雪梨邦代海灘槍擊事件中，62歲的莫里森試圖阻止槍手不幸遭槍殺身亡。（擷自X ）

    澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件，一位商店老闆徒手奪槍制伏歹徒不幸中彈受傷，被外界譽為英雄外，還有一名男子與一對情侶力阻槍手行凶卻被槍殺，其英勇行為同樣令人欽佩。

    路透社報導，62歲的莫里森（Reuven Morrison）試圖阻止槍手不幸遭槍殺身亡。他的女兒古特尼克（Sheina Gutnick）告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）：「他在第一時間就衝出去，設法丟擲磚塊，大聲對著恐怖分子吼叫，保護他的社區。」

    社群媒體上流傳的影片可見莫里森英勇的身影。在43歲、育有兩名子女的穆斯林男子阿邁德（Ahmed al Ahmed）從背後衝向其中一名槍手並成功奪走他的槍後，畫面中還可以看到另一名男子追逐歹徒，並朝他丟擲物品。古特尼克表示，這名男子正是莫里森，原籍前蘇聯的莫里森後來遭槍擊身亡。

    商店老闆阿邁德則因中彈住院開刀，目前為他設立的公眾募款金額已超過200萬澳幣（約133萬美元）。

    莫里森是這起槍擊事件中15名罹難者之一。這起事件也是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案。官方表示，行凶的槍手為一對父子，並表示此案正朝針對猶太社群的恐怖攻擊方向調查。

    另一對尚未確認身分的情侶，也被拍到為了阻止其中一名恐怖分子疑似遭到槍殺。

    經路透社查證過的行車紀錄器畫面顯示，一名槍手與一名身穿淡紫色襯衫與短褲的年長男子爭奪一把長管武器，兩人隨後重重跌倒在一輛銀色掀背車後方。

    畫面中，這位與一名女子同行的年長男子起身時仍握有武器；另一段無人機拍攝的影片則顯示，這對男女倒臥在車旁、靠近行人天橋處，該地點也是槍手稍後遭警方擊斃之處。

    分享行車記錄器畫面給路透社的車主珍妮（Jenny）表示：「路旁那位年長男子沒有逃跑，而是直接衝向危險，用盡全力想奪下槍枝，奮戰到生命最後一刻。」

    她說：「我從鏡頭裡看到，那位年長男子最後中彈倒下，那一幕讓我心碎。」

    澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）本週稍早讚揚這些「為了幫助他人而衝向危險」的澳洲人，「這些澳洲人都是英雄，他們的英勇行為拯救了生命」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播