川普稱考慮簽署行政命令 調降大麻管制層級

美國總統川普表示，正考慮簽署行政命令，將大麻重新歸類為危害性較低的藥物。（路透檔案照）

美國總統川普15日表示，正考慮簽署一項行政命令，將大麻重新歸類為危害性較低的藥物。此舉可能重塑大麻產業、減輕刑事處罰，並解鎖數十億美元的研究資金。

路透報導，這項轉變將成為數十年來聯邦層級對大麻政策最重大的調整之一，監管強度將下調至一般處方藥的水準，並可能為長期對銀行與投資人關閉的大門打開新通道。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我們正在非常認真地研究這件事。」他是在回應外界報導，指他正考慮指示聯邦衛生與執法機構，將大麻列為「第3級管制藥物」（Schedule III）。

川普說，「很多人希望看到這樣的改變」，「很多人希望看到這項重新分類，因為如果不重新分類，很多大型研究根本無法進行。」

不過，白宮官員強調，關於重新調整大麻分級，目前尚未做出最終決定。

依據美國「管制藥品法」（Controlled Substances Act），大麻目前被列為第1級管制藥物（Schedule I），與海洛因、搖頭丸及佩奧特仙人掌（peyote）同列，意指其濫用潛力高，且目前沒有被接受的醫療用途。不過，各州與地方政府往往採取較為寬鬆的規範，允許醫療或娛樂用途。

川普可能放寬對這種精神活性藥物的聯邦限制，帶動大麻相關公司股價上漲，這些企業可望因為可以生產更多大麻產品而受益。

這項政策調整可能透過降低稅負並使取得資金更為容易，進而重塑整個產業。第3級管制藥物包括含「可待因」（codeine）的泰利諾（Tylenol）、氯胺酮（ketamine）以及睪固酮（testosterone）。

資金取得仍是大麻生產商面臨的最大挑戰之一。由於聯邦層級的管制，多數銀行與機構投資人無法進入該產業，迫使大麻業者轉向成本高昂的貸款或替代型放貸機構。

