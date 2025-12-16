外國人取得日本安保重要土地 多在東京都

日本內閣府公布境內重要安保設施附近房地產外國人、外企購入情況．以中國人佔最多。（圖擷自日本內閣府臉書）

日本政府今天公布2024年度安保等重要設施周邊土地調查，外國人或外國法人取得土地與建物的案件，共計達3498件，中國以1674件居首，占比接近5成；其後依序為台灣414件、南韓378件、美國211件。

另外，日本政府也首度針對外國人經地方自治體許可等程序抽取地下水的情況，進行全國性調查，結果顯示在12個自治體中，共有49件案例。主要用途包括生活用水、回收業、融雪、酒類製造等。

請繼續往下閱讀...

日本為加強國土保安，在2022年度實施「土地利用規制法」（全名為：重要設施及邊境島嶼等周邊土地等使用狀況調查及使用規範等相關法律），將自衛隊基地、海上保安廳設施、核電廠等「重要設施」的周邊以及國境離島等，依其安全重要性指定為「注視區域」或「特別注視區域」，政府可對這些區域的土地和建物買賣和利用情形進行調查，或要求在買賣前進行申報。

去年底首次公布的調查區域較小，外國買主取得土地或建物的案件僅有371件，這次調查的區域擴大到583個，件數也增為7倍的3498件。不過在2次調查中，中國買主的占比均有5成左右。

《產經新聞》報導，透過定點觀測，可事先防範外國人可能從事的妨害行為，並對其發出停止利用勸告或命令，不過截至目前，尚未出現相關案例。內閣府指出，外國人取得的多數為公寓或集合住宅，其中在首都圈地區，尤以中國買主以投資為目的的購買行為受到關注。

依都道府縣別統計，東京都以1558件居冠。較為集中的地區包括陸上自衛隊衛生學校、防衛裝備廳艦艇裝備研究所，以及新山王美軍中心（New Sanno U.S. Army Center）周邊。

至於在地下水的使用方面，日本政府在今年9到10月間，要求47個都道府縣及1741個市區町村，回報外國人或外國企業申請使用的案例。結果顯示在12個自治體中，共有49件案例。這49件案例均依程序合法申請使用，其中有2件仍在進行抽取前的相關手續。

報導指出，目前尚未確認有地下水枯竭或與居民發生糾紛的情況。不過，政府將檢討相關制度，以便更詳細掌握外國人或外國企業使用地下水的實際狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法