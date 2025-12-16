澳洲槍擊案追兇！總理定調IS恐攻 槍手父子上月曾赴菲律賓

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案兇嫌，分別是50歲的父親阿克拉姆（右）與24歲的兒子納維德（左），兩人疑與伊斯蘭國有關聯。（圖取自X平台）

澳洲雪梨知名的邦代海灘（Bondi Beach）14日發生重大槍擊案，一對父子檔在猶太教「光明節」（Hanukkah）慶祝活動上開槍，造成15人死亡。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）16日首度證實，這兩名槍手是受到「伊斯蘭國（IS）意識形態」驅使。與此同時，菲律賓當局透露，這對父子在犯案前1個月曾前往菲國南部、過去曾有伊斯蘭武裝分子活動紀錄的民答那峨島（Mindanao）停留近4週，其動機正成為調查焦點。

據《法新社》報導，涉案的50歲父親薩阿克拉姆（Sajid Akram）與24歲兒子納維德（Naveed Akram），持長槍朝海灘上的人群射擊長達10分鐘，隨後阿克拉姆遭警方擊斃，納維德重傷昏迷。艾班尼斯受訪時指出，這起攻擊顯示兩人已被「仇恨意識形態」激進化，「這顯然是受到伊斯蘭國意識形態的驅動」。

作案前赴菲律賓南部 停留近1個月

調查人員正釐清兩人的行蹤，其中一段海外行程引起關注。菲律賓移民局發言人桑多瓦爾（Dana Sandoval）16日證實，父子兩人於11月1日從雪梨飛抵菲律賓，並將南部大城達沃（Davao）列為最終目的地。阿克拉姆持印度護照入境，納維德則持澳洲護照。

桑多瓦爾指出，兩人在菲國停留至11月28日，才經由馬尼拉轉機返回雪梨。報導指出，民答那峨島過去長期存在伊斯蘭叛亂活動，親IS的武裝團體「馬巫德」（Maute）與「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）曾於2017年攻佔馬拉韋市（Marawi），與政府軍激戰5個月。澳洲警方目前正調查兩人此行的具體目的及接觸對象。

車內搜出土製炸彈、IS旗幟

新南威爾斯州警察局長蘭揚（Mal Lanyon）透露，警方在槍擊案現場附近發現一輛登記在兒子納維德名下的車輛，車內搜出土製炸彈（IEDs）以及「兩面自製的IS旗幟」。警方指出，納維德案發當天向母親謊稱要去釣魚，實際上卻與父親躲在租來的公寓內策劃這場針對猶太人的襲擊。

曾遭情報單位約談未列管 爆槍枝管制爭議

隨著調查深入，澳洲當局也面臨質疑。艾班尼斯承認，兒子納維德早在2019年就曾引起澳洲情報機構注意，當時情報人員曾約談他及其家人，但評估後認為他不具備迫切威脅，因此未將其列為列管人物。此外，父親阿克拉姆合法擁有6把槍枝的事實，也引發澳洲社會對現行槍枝管制法律是否足夠嚴格的辯論。

