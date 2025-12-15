日本共產黨議員批增加軍費無助和平 小泉霸氣回：去跟中國說！

日本防衛大臣小泉進次郎。（彭博）

近年中國威脅受到國際關注，尤其是首當其衝的台灣、位處第一島鏈的日本、菲律賓等國，最近不只台灣，日本國內也就增加國防預算進行熱烈討論。今天（15日）日本防衛大臣小泉進次郎在參議院接受質詢，有在野議員稱軍費增加不一定能促進和平穩定，甚至會加劇緊張情勢，小泉進次郎霸氣回應道，這種事應該請議員自己去跟造成區域情勢升溫的中國說！

有日本政府知情人士近日透露，高市早苗政府正針對2026年度防衛費進行協調，規模可能達到9兆日圓（約新台幣1.8兆），超越2025年度原始預算的約8.7兆日圓（約新台幣1.74兆），引發外界討論。擁有10萬多人追蹤的日本自媒體「あーぁ」今天分享日本共產黨議員山添拓針對國防預算增加一事在參議院質詢小泉防相的影片。

請繼續往下閱讀...

山添拓稱，大家必須正視一個嚴肅的現實，那就是「增加軍事預算並不會帶來更穩定更和平的世界」」，想知道高市內閣對於這個觀點的看法？小泉回應：「有關軍事預算這個問題，我想山添議員的這個看法，或許更應該向其他國家提出。例如中國在過去20年內，軍事預算已經成長將近7倍，尤其這3年來，他們增加軍費的速度更是遠遠超過我們日本。」

他繼續說道：「正是基於這個現實背景，如果日本完全什麼都不做，將導致區域內的軍事平衡失衡，日本自身的威嚇能力和應對能力也將無法提升，很可能會讓其他國家誤判以為日本是容易入侵的對象。因此，我認為適度強化防衛建設，反而有助於提升日本的防衛實力和嚇阻力，避免其他國家產生誤解與錯誤判斷。我們對此將持續用心向民眾說明，並爭取各界的理解。」

山添拓接著稱，基於日本憲法第9條規定，日本不能因為鄰近國家都增加軍事預算，就可以無限制跟著增加防衛預算。小泉則直言：「針對這點，我跟山添議員其實已經多次在委員會討論過。您好像完全忽略其他國家正在大幅增加軍事經費的現實，彷彿只有日本單方面增加防衛預算。我認為這樣的前提本身就是不對，因此希望能先跟委員在對目前國際現實的認知上取得一致共識，我們再來深入討論，這才是我剛才這樣回答您的用意。」山添拓聽完，不滿表示小泉刻意不提憲法第9條，這樣的態度很危險，繼續下去只會導致無止境的軍備競賽。

日本網友紛紛表示，「山添拓不就是個反日分子」、「山添先生，與其先對執政黨喊話，不如去向中俄朝呼籲『停止軍備擴張、廢除核武器』如何呢？哪怕只有億分之一的機會能成功，那也絕對能拿到諾貝爾和平獎了。別在這種地方發牢騷了，趕快出發去行動吧！」、「山添拓這已經不只是反日了吧，根本是在做利敵行為，把日本的防衛搞到形同虛設，好讓中俄更容易發動侵略，你知道一年有多少次領海、領空被侵犯嗎？」、「日本共產黨真是爛透了，趕快制訂反間諜法吧！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法