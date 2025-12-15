為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    邦代海灘奪槍英雄中彈 首次手術完成康復中

    2025/12/15 18:43 即時新聞／綜合報導
    澳洲邦代海灘14日發生槍擊案，造成16人死亡，數十人受傷。（法新社）

    澳洲邦代海灘14日發生槍擊案，造成16人死亡，數十人受傷。（法新社）

    澳洲邦代海灘（Bondi beach）14日發生16死數十人受傷的致命槍擊案，過程中一名蔬果攤老闆阿邁德（Ahmed Al Ahmed）挺身而出奪下兇手武器，手臂及手部卻不幸中彈受傷，他的家屬今（15）日透露，阿邁德傷勢穩定，目前已完成第一場手術。

    《路透》報導，阿邁德當前正在雪梨郊區的聖喬治醫院（St George Hospital）接受治療，他的親戚阿坎吉（Jozay Alkanji）週一傍晚離開醫院時表示，阿邁德的第一個手術已完成，「我認為他還需要兩到三次手術，要看醫生怎麼說。」

    阿邁德的父親穆罕默德（Mohamed Fateh al Ahmed）接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時直言：「我的兒子是英雄。他曾在警界服務，熱愛保護人民。」

    穆罕默德補充說，阿邁德是澳洲公民，平時經營一個蔬果攤，「當他看到有人倒地流血時，他的良知迅速驅使他攻擊其中一名恐怖分子，奪走對方的武器。」

    阿邁德的英勇事蹟傳開後，美國總統川普（Donald Trump）稱讚他是「一名非常非常勇敢的人」，挽救了許多生命；新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）也讚許阿邁德是「一位真正的英雄」而阿邁德空手奪槍的影片則是「我見過最難以置信的畫面」。

    新南威爾斯州長柯民思（左）到醫院探望英勇奪槍而受傷的阿邁德（右）。（路透）

    新南威爾斯州長柯民思（左）到醫院探望英勇奪槍而受傷的阿邁德（右）。（路透）

    阿邁德（左）從身著深色衣服的槍手（右）手中奪下槍枝。（擷取自X @GlobeEyeNews）

    阿邁德（左）從身著深色衣服的槍手（右）手中奪下槍枝。（擷取自X @GlobeEyeNews）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播