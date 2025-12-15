邦代海灘奪槍英雄中彈 首次手術完成康復中

澳洲邦代海灘14日發生槍擊案，造成16人死亡，數十人受傷。（法新社）

澳洲邦代海灘（Bondi beach）14日發生16死數十人受傷的致命槍擊案，過程中一名蔬果攤老闆阿邁德（Ahmed Al Ahmed）挺身而出奪下兇手武器，手臂及手部卻不幸中彈受傷，他的家屬今（15）日透露，阿邁德傷勢穩定，目前已完成第一場手術。

《路透》報導，阿邁德當前正在雪梨郊區的聖喬治醫院（St George Hospital）接受治療，他的親戚阿坎吉（Jozay Alkanji）週一傍晚離開醫院時表示，阿邁德的第一個手術已完成，「我認為他還需要兩到三次手術，要看醫生怎麼說。」

阿邁德的父親穆罕默德（Mohamed Fateh al Ahmed）接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時直言：「我的兒子是英雄。他曾在警界服務，熱愛保護人民。」

穆罕默德補充說，阿邁德是澳洲公民，平時經營一個蔬果攤，「當他看到有人倒地流血時，他的良知迅速驅使他攻擊其中一名恐怖分子，奪走對方的武器。」

阿邁德的英勇事蹟傳開後，美國總統川普（Donald Trump）稱讚他是「一名非常非常勇敢的人」，挽救了許多生命；新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）也讚許阿邁德是「一位真正的英雄」而阿邁德空手奪槍的影片則是「我見過最難以置信的畫面」。

新南威爾斯州長柯民思（左）到醫院探望英勇奪槍而受傷的阿邁德（右）。（路透）

阿邁德（左）從身著深色衣服的槍手（右）手中奪下槍枝。（擷取自X @GlobeEyeNews）

