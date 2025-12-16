為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    金主關鍵證詞淪涉貪大破口？黃國昌怒轟北檢「洩漏片面資訊」

    2025/12/16 10:23 記者劉詠韻／台北報導
    黃國昌將矛頭指向台北地檢署，指控檢方偵查過程亂公開，並洩露片面、扭曲的訊息給媒體，讓鏡週刊據此渲染報導。（記者劉信德攝）

    黃國昌將矛頭指向台北地檢署，指控檢方偵查過程亂公開，並洩露片面、扭曲的訊息給媒體，讓鏡週刊據此渲染報導。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌先前捲入養狗仔跟監政敵、貪污等爭議，今再遭《鏡週刊》披露，有傳出傳產金主向檢調證實，曾依黃國昌請託，匯款新台幣一千萬元至「凱思國際」，外界質疑黃是否與該公司存在實質關聯。稍早，黃國昌陪同柯文哲出席京華城弊案進入台北地方法院前受訪，怒轟北檢洩漏片面、扭曲的偵查訊息給鏡週刊，並隔空喊話，「鏡電視你們省省吧」，更聲稱自己並不會因此擔心涉入貪污案件。

    稍早，黃國昌陪同柯文哲出席京華城弊案進入台北地方法院前，受訪痛批鏡週刊編故事的能力讓人歎為觀止。他質疑，先前相關報導稱資金來自港資、中資甚至境外敵對勢力，如今卻又改口為本土企業家，前後說法矛盾，「要不要自己先對一對？寫得前後不一致會不會太可笑。」

    黃國昌並將矛頭指向台北地檢署，指控檢方偵查過程亂公開，並洩露片面、扭曲的訊息給媒體，讓鏡週刊據此渲染報導。他直言，北檢與鏡週刊「一搭一唱」，配合民進黨追殺政敵，「什麼事都幹得出來」，甚至痛批「今天台北地檢署也好、台北的司法也好，會倒在地上不起，鏡週刊和北檢居功厥偉」。

    針對外界質疑其「收錢辦事、修理鏡電視」，黃國昌否認並反嗆鏡週刊與鏡電視「自己幹的違法事情，不要隨便往別人身上潑髒水」。他同時點名鏡週刊社長裴偉，指對方涉嫌挪用公司資金至私人公司，相關情事早在2022年即遭告發，卻至今未見司法積極偵辦，質疑是否存在選擇性辦案。

    黃國昌也強調，他長期揭弊以來，從未收受任何不當利益或對價報酬，並隔空喊話：「鏡電視你們省省吧」；另面對記者詢問是否擔心因此涉入貪污案件，他僅簡短回應：「不會。」

