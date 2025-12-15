為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    澳洲海灘反猶槍擊案16死 行兇槍手母親崩潰︰我兒是好孩子！

    2025/12/15 13:00 即時新聞／綜合報導
    澳洲雪梨邦代海14日發生大規模槍擊案，警方證實犯案槍手是父子檔，其中24歲的兒子納維德因受傷被捕，父親已被擊斃。（圖擷取自@saikirankannan 社群平台「X」）

    澳洲雪梨邦代海14日發生大規模槍擊案，警方證實犯案槍手是父子檔，其中24歲的兒子納維德因受傷被捕，父親已被擊斃。（圖擷取自@saikirankannan 社群平台「X」）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生大規模槍擊案，一對巴基斯坦裔父子持槍當場無差別掃射，造成16死40傷，事發地點正好在舉辦猶太節慶，警方推測2嫌蓄意鎖定猶太人進行屠殺。目前警方已包圍槍手與家屬住處，槍手納維德（Naveed Akram）母親得知兒子行兇感到不可置信，不斷向警方強調他是「好孩子」。

    綜合外媒報導，根據新南威爾斯州警方最新調查資料，在邦代海灘持槍進行無差別攻擊的槍手是一對父子檔，其中被警方擊斃的50歲父親阿克拉姆（Sajid Akram），是在1998年持學生簽證入境的巴基斯坦人，2001年轉為配偶簽證，後來獲得澳洲居民回程簽證；24歲的納維德則是澳洲公民，與警方交鋒受傷後被捕，目前送往醫院治療。

    事後警方在現場查出多把槍枝，並在父子倆的汽車上發現1個簡易的爆炸裝置，已出動拆彈小組將它安全移除。同時，警方也派人搜索納維德在雪梨巿郊邦尼里格區（Bonnyrigg）的住處，並對納維德的母親維雷娜（Verena）進行調查，她向警方表示兒子在事發當天上午打電話給自己，聲稱要與父親一起去南部海岸釣魚、游泳。

    維雷娜直言，她堅信兒子會參與任何暴力或極端主義活動，更不相信兒子會犯下大屠殺罪行，還強調兒子平時生活作息很固定、不常上網，就算在2個月前因公司破產失業，仍積極找新工作，「他沒有槍、不抽菸喝酒，平時也不常外出、不和好友來往或去不良場所。」、「所有人都會想要有跟他一樣的兒子，他是個好孩子。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播