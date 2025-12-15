澳洲海灘反猶槍擊案16死 行兇槍手母親崩潰︰我兒是好孩子！

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生大規模槍擊案，一對巴基斯坦裔父子持槍當場無差別掃射，造成16死40傷，事發地點正好在舉辦猶太節慶，警方推測2嫌蓄意鎖定猶太人進行屠殺。目前警方已包圍槍手與家屬住處，槍手納維德（Naveed Akram）母親得知兒子行兇感到不可置信，不斷向警方強調他是「好孩子」。

綜合外媒報導，根據新南威爾斯州警方最新調查資料，在邦代海灘持槍進行無差別攻擊的槍手是一對父子檔，其中被警方擊斃的50歲父親阿克拉姆（Sajid Akram），是在1998年持學生簽證入境的巴基斯坦人，2001年轉為配偶簽證，後來獲得澳洲居民回程簽證；24歲的納維德則是澳洲公民，與警方交鋒受傷後被捕，目前送往醫院治療。

事後警方在現場查出多把槍枝，並在父子倆的汽車上發現1個簡易的爆炸裝置，已出動拆彈小組將它安全移除。同時，警方也派人搜索納維德在雪梨巿郊邦尼里格區（Bonnyrigg）的住處，並對納維德的母親維雷娜（Verena）進行調查，她向警方表示兒子在事發當天上午打電話給自己，聲稱要與父親一起去南部海岸釣魚、游泳。

維雷娜直言，她堅信兒子會參與任何暴力或極端主義活動，更不相信兒子會犯下大屠殺罪行，還強調兒子平時生活作息很固定、不常上網，就算在2個月前因公司破產失業，仍積極找新工作，「他沒有槍、不抽菸喝酒，平時也不常外出、不和好友來往或去不良場所。」、「所有人都會想要有跟他一樣的兒子，他是個好孩子。」

Mommy （Verena） says her jihadist son is a good boy.



She said he didn't have a firearm ... but her husband had six and they all lived together.



The Al-Murad Institute in Sydney, where Naveed Akram studied the Qu'ran needs to be shut ... methinks the courses may not be… pic.twitter.com/HZBvUChods