    畫面曝！金與正手持疑中國製旗艦折疊機 違背聯合國制裁

    2025/12/15 11:37 即時新聞／綜合報導
    北韓官媒14日發布的新聞圖片顯示，北韓勞動黨副部長金與正（靠牆女性）手持疑似中國品牌榮耀推出的旗艦摺疊手機。（法新社）

    北韓官媒14日發布的新聞圖片顯示，北韓領導人金正恩的妹妹、北韓勞動黨副部長金與正手持疑似中國品牌推出的旗艦摺疊智慧型手機。聯合國已全面禁止各國向北韓出口電子產品，若金與正的手機來自中國，將明顯違背聯合國的制裁決議。

    韓聯社報導，金與正近日陪同金正恩前往位於平安北道的龜城市，出席醫院竣工儀式。從北韓中央通信社（KCNA，朝中社）公開的相關圖片中可見，金與正右手拿著暗橘色智慧型手機，雖然沒有明確的品牌標誌，但疑似就是中國品牌榮耀（HONOR）推出的最新款旗艦摺疊機「Magic V5」。

    北韓政權傳聲筒、總部設於日本的《朝鮮新報》曾報導，北韓近年開始自主製造智慧型手機。與此同時，北韓也以貼牌代工（OEM）方式在本土銷售中國品牌手機。由於聯合國安理會第2397號決議全面禁止各國向北韓出口電子產品，若金與正的手機來自中國，將明顯違背聯合國的相關制裁決議。

    這並非疑似中國製摺疊手機首次出現在北韓官媒發布的新聞圖片。金正恩2023年7月觀摩「火星-18」型洲際彈道飛彈試射的現場圖片中，桌面上就擺放著一支摺疊手機。此前，勞動黨副部長玄松月在勞動黨全體會議上手持摺疊手機的圖片也曾見報。

    金與正手持暗橘色智慧型手機，疑似就是中國品牌榮耀推出的最新款旗艦摺疊機「Magic V5」。（圖擷自榮耀官方網站）

    圖
    圖
