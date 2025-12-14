中國全網怒了！學生擺攤被嫌搶生意 竟被商販掀翻攤位

中國四川省綿陽市學生（左）擺攤，被同地區商販（右）認為是要搶生意，直接把攤位掀翻。（圖擷自微博）

中國四川省綿陽市某職業技術學院2名學生，趁著放假出來擺攤賣冰糖葫蘆，孰料卻被同地區的商販認為是要搶生意，直接把攤位掀翻，影片瘋傳後引發中國網友集體暴怒，痛斥這根本就是惡霸。

從微博上流傳的消息可以看到，這起事件發生在9日下午4時許，但直到12日晚間才有影片開始傳播，2名學生當時是在綿陽市涪城區新皂鎮石梯子村擺攤，孰料卻有同行過來叫他們不要擺，並聲稱自己是「先禮後兵」，過了一陣子發現學生仍未離開便掀翻攤位。

由於商販的惡劣行徑全被拍攝下來，因此引發中國網友的極大憤怒，痛罵他是「欺行霸市（中國人打壓同行、霸占市場的行為）」、「橫行霸道」、「故意毀損財物應該拘留」。

綿陽市公安局涪城分局見事情鬧大連忙介入，於13日發布通告，指稱已將何姓商販行政拘留，經過公安機關批評教育後，何男了解到自己的錯誤，向擺攤學生道歉並賠償損失。中國網友得知消息後紛紛拍手叫好，並希望當局能採取更嚴厲的懲罰。

