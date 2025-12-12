為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    烏克蘭前線傳捷報！收復東北重鎮部分地區 俄軍慘被圍困斷聯

    2025/12/12 21:59 即時新聞／綜合報導
    烏軍宣布，成功奪回庫皮揚斯克市的部分地區及周邊多個村莊，並對城內俄羅斯部隊形成了完全包圍。（路透）

    在俄羅斯聲稱已完全佔領烏克蘭東北部重鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）數週之後，烏克蘭軍方今（12日）傳出重大捷報。烏軍在該地區執行了一次巧妙的軍事行動，成功奪回庫皮揚斯克市的部分地區及周邊多個村莊，並對俄羅斯部隊形成了完全包圍。

    據《路透》綜合烏克蘭媒體報導，庫皮揚斯克位於烏克蘭東北部哈爾科夫地區，是重要的鐵路樞紐和後勤節點。俄羅斯軍隊曾在去年11月宣稱完全控制該市，但基輔方面始終否認該市已易手，並表示戰鬥仍在持續。

    烏克蘭國民警衛隊卡爾蒂亞（Khartia）陸軍軍團指揮官奧博利恩斯基（Ihor Obolienskyi）向烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）透露，烏軍的行動取得了關鍵成果，「今天，我們可以說城內的俄羅斯人已完全被切斷聯繫。在很長一段時間內，他們不明白發生了什麼。但現在他們知道自己被包圍了」。卡爾蒂亞軍團透過Telegram訊息平台進一步說明，俄軍的補給路線已被切斷，數百名俄羅斯部隊被困在包圍圈中。

    儘管戰場訊息無法立即獲得獨立證實，但根據烏軍的戰場地圖計畫「Deep State」顯示，庫皮揚斯克北部和西部至少有3個村莊已處於烏克蘭軍隊控制之下。該地圖也描繪出庫皮揚斯克市的北部地區由烏軍控制，進一步顯示俄軍可能在市中心形成被包圍狀態。

