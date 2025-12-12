北海道登山客遭熊襲手錶GPS曝光 揭露斷氣、屍體拖行軌跡

日本北海道8月發生登山客遭熊攻擊喪生事件，該名罹難者當時配戴的智慧型手錶資料曝光，揭露他生命最後一段時刻的細節軌跡。非當事熊。（資料照，若狹政信提供）

日本北海道8月發生登山客遭熊攻擊喪生事件，該名罹難者當時配戴的智慧型手錶資料曝光，揭露他生命最後一段時刻的細節軌跡，包括在他遇襲後隔天，熊回到他陳屍處，拖動遺體。

《法新社》12日引述日本朝日新聞報導，這起事件8月14日發生在北海道羅臼岳登山步道，該名罹難者所戴的手錶配備全球衛星定位（GPS）紀錄和心率監測功能，從中取得的紀錄資料顯示，該名男子當天上午大約11點，路線軌跡突然偏離步道，從一處森林坡地往下，然後在一處茂密灌木叢區域，在同一位置反覆打轉。

手錶紀錄也顯示，男子心跳在偏離步道約100到130公尺處停止，顯示在該處死亡，之後手錶整晚都停在原地。但是第二天上午9點左右再次移動，在灌木叢中移動了數百公尺，這意味著，攻擊該名男子的棕熊回來過，把他的遺體拖走。

這起事件發生後第三天，1頭帶著2隻幼熊的棕熊，被目擊嘴裡拖著該名男子遺體，附近還發現熊堆的土堆，和死者的相關痕跡。這3隻熊事後全遭撲殺。

日本今年以來已有13人遭熊攻擊死亡，逾200人受傷，屢傳熊出沒校園周邊、闖入超市事件，已升高民眾不安，尤其是北部鄉村地區。京都清水寺12日公布年度代表字，選擇「熊」字最能代表今年世態。

日本京都清水寺12日公布「熊」為今年代表字。（法新社）

