    流感病患激增 英國衛生大臣籲醫師取消罷工

    2025/12/12 22:04 中央社
    英國衛生部門主管今天警告，英國正面臨「前所未見的超級流感浪潮」。在此同時，英國衛生大臣呼籲醫師取消原定在耶誕節前的5天罷工行動。示意圖。（法新社檔案照）

    英國衛生部門主管今天警告，英國正面臨「前所未見的超級流感浪潮」。在此同時，英國衛生大臣呼籲醫師取消原定在耶誕節前的5天罷工行動。示意圖。（法新社檔案照）

    英國衛生部門主管今天警告，英國正面臨「前所未見的超級流感浪潮」。在此同時，英國衛生大臣呼籲醫師取消原定在耶誕節前的5天罷工行動。

    法新社報導，英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）表示，國民保健署（NHS）目前處於「極度危險的狀況」，隨著流感病例攀升，面臨自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以來從未有過的嚴峻挑戰。

    國民保健署昨天公布的數據顯示，流感病例數創下歷年同期新高。上週平均每天有2660名住院病患，病例數在1週內激增55%。

    國民保健署國家醫療總監潘迪特（Meghana Pandit）表示：「在需求量創歷史新高…以及住院醫師即將罷工的情況下，這波前所未見的超級流感，讓國民保健署面臨年度最嚴峻的情況。」

    斯特里廷說，在病例高峰前染病數據可能還會再增加2倍，目前醫院內部狀況已「令人無法接受」。

    國民保健署的運作一直是英國重要政治議題，英國首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨政府正承受面臨縮短候診時間的壓力。

    如果罷工如期登場，這將是自2023年3月以來醫護第14次罷工行動。

    醫療人員與政府之間的爭議圍繞在薪資待遇及訓練機會短缺。斯特里廷雖在訓練機會上同意醫師工會的訴求，但他強調，政府「無法也不會在薪資議題上讓步」。

