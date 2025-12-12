為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    飛機「地獄座位」曝光！專家點出最糟位子：行李沒得放還睡不好

    2025/12/12 23:32 即時新聞／綜合報導
    旅遊專家點出最糟糕的飛機座位。（歐新社）

    旅遊專家點出最糟糕的飛機座位。（歐新社）

    在長途、滿載的航班上，被排在靠近廁所的中間座位，恐讓旅程一開始就不痛快，且隨著年末佳節臨近，各個航班都將變得特別擁擠，因此，選對座位比以往來得更重要，有旅遊專家點出年末航班「最糟糕飛機座位」。

    英媒《每日郵報》報導，旅遊專家雅各布（Jacob Wedderburn-Day）建議，飛機上應避免坐在廚房（galleys）和廁所附近，因為那些位子的頭頂置物櫃常被機組人員用來放置設備，能留給乘客的空間變少，甚至如果因安檢排隊而延誤登機，上方的置物櫃往往已放滿其他乘客的物品。

    雅各布提到，選座位的影響，遠不只腿部空間和視野，還可能決定個人的隨身行李能不能放在頭頂上方。雅各布認為，最佳的飛機座位是第8排到第15排，因為這個區域能在登機順位，與置物櫃的空位之間取得最佳平衡。

    雅各布，若旅客重視時間勝過金錢，加價選擇靠近前方的座位，就能夠更快的登機與下機；靠窗位置適合想睡覺、行李較少，或想安靜欣賞夜景的旅客，會比較不被走道上的人潮給打擾；而走道座位則適合需要快速下機來轉機、在飛行途中取物，及伸展筋骨的人。

