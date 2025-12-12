中印破冰？印度放寬簽證限制吸納中國人才 中：樂見其成

印度據稱已放寬對中國專業人士的商務簽證的審批過程。圖為8月印度總理莫迪（左）在天津出席「上海合作組織」峰會時與中國國家主席習近平握手。（法新社）

路透12日引述2名印度官員的話獨家披露，新德里方面已簡化核發給中國專業人士的商務簽證的審批流程，可望在4週內發放簽證。此為印度在邊境衝突後幾乎全面禁止中國人赴印以來，中印兩大亞洲強權強化雙邊關係的重要一步，可望解決印度因欠缺技術人才以致生產延誤所造成的損失。

面對美國的報復性關稅，印度總理莫迪（Narendra Modi）正謹慎地與北京重修舊好。印度官員表示，新德里方面取消官僚審查此一環節，並將商務簽證審批時間縮短到不到1個月。

中國外交部發言人郭嘉昆12日在例行記者會上被詢及此事時表示，中方已注意到這一積極舉措，推動人員往來便利化，符合各方共同利益。「中方願同印方保持溝通與協商，不斷提升兩國往來便利化水準。」

皆擁有核武的中印，多年來關係起伏動盪，並隨2020年起邊境衝突加劇而惡化，印度幾乎禁止所有中國公民來訪，並將審查中國專業人士商務簽證的單位，擴大到內政部與外交部以外的部會。

2名知情印度官員之一說，簽證問題現已完全解決，印方已取消行政審查此一環節，商務簽證的審批流程可在4週內完成。

印度外交部、內政部、貿易部、總理辦公室以及最高政策智庫，均未回覆路透的置評要求。

新德里智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation，ORF）估計，更嚴格審批核發給中國專業人士的商務簽證，4年來導致印度電子產品製造商150億美元（約台幣4680億元）的生產損失，因為印度電子產品製造商須從中國進口關鍵機械來製造手機。

