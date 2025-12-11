翻譯員全跑光！義大利法院審判中國幫派 檢方疑遭「當局」干預

義大利普拉托（Prato）是歐洲最大的紡織中心，卻也成為涉嫌中國犯罪集團爭奪地盤的戰場，圖為義大利財政衛隊（Guardia di Finanza）突襲檢查當地一家由中國人經營的工廠。（路透）

義大利針對涉嫌中國犯罪組織的一場標誌性審判，正面臨離奇的障礙。據《路透》11日獨家報導，這起旨在瓦解涉嫌控制歐洲快時尚物流的中國犯罪網絡案件，因文件神秘消失、法庭翻譯員接連辭職甚至逃回中國而陷入停擺。負責此案的資深檢察官懷疑，這一切背後可能有中國社群甚至「中國當局」的介入，意圖透過「破壞」（sabotage）司法程序來保護該組織利益。

翻譯員落跑、文件消失 審判停擺7年

這起被稱為「中國卡車」（China Truck）的案件源於2010年兩名中國男子遭砍殺事件，檢方指控該犯罪網絡控制了歐洲價值數十億歐元的服裝物流。然而，調查結束7年後，至今竟無一名被告或證人出庭作證。

普拉托（Prato）首席檢察官特斯卡羅利（Luca Tescaroli）透露，最近一名翻譯員未出席9月底的聽證會，調查發現她已返回中國，且留下的譯文「無法理解且無法使用」。她是第二位離職的翻譯員，且當地沒有其他中文翻譯敢接手。特斯卡羅利表示：「懷疑這件事有中國社群和中國當局的干預。」

隨著審判停滯，暴力事件卻在升級。為了爭奪快時尚產業中不起眼但利潤豐厚的「衣架」市場，幫派間爆發了所謂的「衣架戰爭」。檢方指出，新興勢力試圖以每個6美分（約新台幣1.9元）的低價，搶攻原本每個27美分（約新台幣8.7元）的市場，雖然單價低，但龐大的數量意味著巨額利潤。

自2024年4月以來，義大利、法國與西班牙已發生至少16起相關的炸彈與縱火攻擊。被稱為「老闆中的老闆」的主嫌張乃中（Zhang Naizhong，音譯）在審前獲釋後已潛逃回中國，而在案中被控為其左右手的張大勇（Zhang Dayong，音譯）今年4月更在羅馬街頭遭槍殺身亡。

中國不配合 難以定性為「黑手黨」

普拉托是歐洲最大的紡織中心，擁有超過4000家中國公司，但也衍生出被調查人員稱為「普拉托系統」的逃稅與剝削勞工問題。義大利檢方試圖將這些涉案組織在法律上定義為「黑手黨」（Mafia），以動用更強的扣押與量刑權力，但困難重重。

義大利國家反黑手黨檢察官薩爾根蒂（Barbara Sargenti）坦言，要證明其中國黑手黨屬性，需要中國司法單位的配合或內部證人，但目前兩者皆無。中國當局雖然曾口頭表示願合作，但並無後續行動。在缺乏關鍵證據與翻譯的情況下，這場司法戰役正岌岌可危。

義大利消防隊深夜搶救普拉托一處中國企業倉庫的大火，當局懷疑與近期圍繞「中國卡車」案的暴力縱火攻擊潮有關。（路透）

