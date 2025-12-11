奇蹟？加州野火吞噬女星家園 家族老照片竟現身跳蚤市場

美國女星雷克、華盛頓郵報記者潘曼，以及發現老照片的女畫家史坎倫，10日聯合在Instagram上貼出華郵對雷克重獲老照片所做的報導。（擷取自雷克的Instagram）

美國女星瑞琪．雷克（Ricki Lake）今年初因南加州野火痛失家園，她當時為了逃命幾乎什麼都沒帶，自然也沒想到那幾十本彌足珍貴的家族老相簿。

時隔近1年後的本月7日，女畫家派蒂．史坎倫（Patty Scanlon）在加州帕薩迪納（Pasadena, California）逛跳蚤市場時，無意中發現1盒待售的老照片。「我看到1張黑白照片，是1位女士抱著她的孩子。我當時想，『哇，她的笑臉真迷人。』」

史坎倫花了美金20元（約台幣625元）買下這盒照片帶回家，打算從中尋找繪畫創作靈感。但當她定睛細看這些照片時，居然認出照片中的女子。她是女星兼電視名嘴瑞琪．雷克。

雷克曾參與1988年版歌舞片《髮膠明星夢》（Hairspray）演出，稍後以主持日間脫口秀聞名。今年1月，當加州野火逼近她位於馬里布（Malibu）的家時，雷克幾乎沒有時間收拾家當，她只記得自己僵立在衣櫃前，任由時間一分一秒地流逝。

所以當她在馬里布的房子被大火吞噬後，雷克以為，祖母的照片以及她2個兒子童年時的大部分照片，應該也都被燒成灰燼。

如今住在紐約的雷克說，她當時很難過，失去那些充滿回憶的照片令人心痛；但她同時也覺得不幸中的萬幸是還能保住一命，至少她的狗還在，「我們有保險，我們可以重建家園」。

加州的史坎倫認出影中人後，把雷克的部分照片貼上Instagram，並詢問其追蹤者是否有人能聯繫上雷克。她在圖說中寫道：「我想她（雷克）也許想要這些（照片）。她可能沒有備份！」雷克確實沒有備份。她的2個兒子現已20多歲，2人出生時，根本沒有智慧型手機與雲端儲存。

7日當晚，雷克的朋友就看到史坎倫的Instagram發文，連忙傳簡訊告知正準備上床睡覺的雷克。「我一眼就認出來，」雷克說。「我當時就想，『那是我的孩子，那是我的孩子。』」雷克隔天就與史坎倫通上電話，並透過Instagram即時視訊直播，看到更多的家族老照片。

大呼難以置信的雷克至今仍搞不清楚，這些家族照片為何會流落到跳蚤市場上待價而沽，但推測這些照片可能是她在孩子還小時，寄給前夫媽媽照片的一部分。雷克後來與前婆婆失聯，她猜照片可能被意外捐出去，或是在她前婆婆搬家時被清理掉了。

至於史坎倫則想辦法盡快又安全地把照片送到雷克手中。她把照片打包好，從洛杉磯寄到雷克現居的紐約，估計應能在本月中送達。「我本身沒有宗教信仰，但我相信因果業力，」史坎倫說。「這些照片能被發現，簡直就是奇蹟。」

美國女星兼電視名嘴雷克日前意外重獲大火來不及帶出的家族老照片。（法新社）

