首次擴及裏海!烏克蘭無人機捷報 迫俄鑽油平台停擺

俄羅斯路克石油公司的油田設施。示意圖。（路透檔案照）

烏克蘭安全局（SBU）11日表示，該局利用長程無人機，成功打擊位於裏海的一座俄羅斯海上鑽油平台，迫使該平台運作停擺。這是烏國首次打擊俄國的裏海油氣生產基礎設施，持續升高對俄國能源產業的壓力。

遇襲的油井為俄羅斯路克石油（Lukoil）旗下菲拉諾夫斯基（Filanovsky）海上鑽油平台，消息人士向《路透》表示，該平台至少被擊中4次。烏克蘭媒體《 RBC-Ukraine 》也引述知情人士說法報導，這起行動由烏克蘭安全局「阿爾法特種行動中心」（Alpha Special Operations Center）操控長程無人機執行，該海上平台被擊中4次後，20多座油氣井作業已經停擺。這是烏克蘭首次成功打擊俄國在裏海能源基礎設施。

這座平台位於裏海的俄羅斯海域，是俄國所發現蘊藏量最大的海上油氣田之一，估計蘊藏量達1億2900萬噸石油、300億立方公尺天然氣，該平台開採出的油氣資源，透過「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium）輸送出口。

一名了解行動內容的烏克蘭安全局消息人士說，「SBU持續對俄羅斯油氣產業執行成功的特別行動，持續擴大地理範圍，裏海的俄國軍工設施爆炸，再次提醒俄方，所有用於支撐其戰爭機器的企業，無論位於何處，都是合法攻擊目標」。烏國情報、軍方單位合作打擊俄國能源設施，迄今已經導致其20%的原油提煉產能停擺。

