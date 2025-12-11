為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    女兒慘遭繼父性侵懷孕殺害 美國媽媽揭開殘忍真相

    2025/12/11 19:21 即時新聞／綜合報導
    22歲的帕克（圖中）遭生母與繼父殘忍謀殺。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    22歲的帕克（圖中）遭生母與繼父殘忍謀殺。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    22歲、懷孕38週的帕克（Rebecca Park）11月3日失蹤，25日被發現陳屍在美國密西根州馬尼斯蒂國家森林（Manistee National Forest），而根據法庭文件，凶手之一是帕克的母親，她承認親手從女兒的子宮取出嬰兒，聲稱孩子的生父是自己的丈夫、死者的繼父。

    紐約郵報》引述《底特律自由報》報導，威克斯福郡檢方說，死者的母親寇特妮．巴索羅繆（Cortney Bartholomew）和繼父布雷德利．巴索羅繆（Bradly Bartholomew）涉嫌將死者拖到森林殺害，從子宮取出嬰兒。原先寇特妮否認參與行凶，但後續她出示一份自白書，承認當布雷德利下手時，她在一旁觀看，還向警方說孩子的生父是她的丈夫布雷德利。

    寇特妮雖然是死者的生母，但她沒有撫養權，死者由帕克夫婦撫養長大（Stephanie Park and her husband）。令人作嘔的是，布雷德利聲稱自己早已被列入性犯罪者登記名冊，而法庭資料顯示，他曾被判處180天的監禁。

    巴索羅繆目前被指控罪名有：預謀殺人、重罪謀殺、監禁虐待、共謀酷刑、故意傷害孕婦至流產、共謀襲擊、非法拘禁、搬運屍體，法官裁定他們不得保釋。

