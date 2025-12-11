為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德國總理梅爾茨：烏克蘭領土讓步提案已交川普

    2025/12/11 19:59 中央社
    德國總理梅爾茨。（彭博社）

    德國總理梅爾茨。（彭博社）

    德國總理梅爾茨今天指出，烏克蘭願以領土讓步換取俄烏止戰的相關提案已交給美國總統川普。川普先前才對歐洲盟邦表達不滿，並對美國是否會繼續參與日後相關談判表示懷疑。

    法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）表示，提案是在他與其他歐洲領袖昨天和川普（Donald Trump）通話後提交。

    梅爾茨談到，「提案主要涉及烏克蘭願意做出哪些領土讓步的問題」，但也提醒最終應由「烏國總統及其人民回答這個問題」。

    梅爾茨偕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）召開聯合記者會時強調：「在歷經4年的苦難和傷亡後，強迫烏克蘭總統接受其人民無法接受的和平方案，將是錯誤之舉。」

    川普昨天對烏克蘭及其歐洲盟邦表現出不耐，其中包含法國、英國跟德國。

    川普說他與梅爾茨、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話時「以相當強硬的措辭討論了烏克蘭問題」。

    根據梅爾茨，本週末預定和美方展開進一步會談，另場關於烏克蘭的國際會議則「可能於下週頭幾天舉行」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播