西方軍援武器大量流入烏國犯罪集團？ 非政府組織報告駁斥俄方指控

針對俄羅斯指控，西方軍援烏克蘭的大量武器，被非法流入犯罪集團手中，瑞士和烏克蘭安全事務的非政府組織10日發表聯合研究報告，指沒有證據證明俄方相關指控屬實。

《法新社》10日報導，設於瑞士的日內瓦國際關係及發展高等學院（IHEID）旗下研究計畫「小型武器調查」（Small Arms Survey），以及「烏克蘭安全研究中心」（CENSS）共同發表的報告指出，自俄羅斯侵略烏克蘭以來，烏國執法單位查獲的非法武器數量明顯增加，不過，「少有證據支持俄國政府和挺俄媒體所宣稱，烏國進口的西方武器，有高比率被轉入武裝團體和犯罪分子」。

這份報告根據烏克蘭司法機關數據調查，戰爭前3年和開戰後3年期間，查扣到的非法槍砲武器數量增加超過60%，包括自動步槍、衝鋒槍與輕機槍和肩射式武器等；同一期間查獲的榴彈發射器、手榴彈、火箭發射器和地雷數量，更增加一倍以上。

在烏俄戰爭初期，包括當時國際刑警組織（Interpol）祕書長在內，外界有對西方軍援武器可能外流到歐洲犯罪分子的憂慮。這些說法被俄國官員，以及尋求揭露西方軍援烏國，所帶來危險的挺俄社群媒體帳號放大。

然而，前述兩機構的聯合報告指出，俄國安全部隊也直接和間接助長烏克蘭的非法武器流動。俄軍會為其祕密行動，事先在烏國境內存放武器，而烏東親俄的「代理人部隊」也獲得武裝。此外，俄軍在戰場和戰場周邊遺棄或流失的俄國武器，也是造成非法武器流入黑市的一個原因。

報告說，「西方手榴彈、肩射火箭和可攜式飛彈，在被查獲武器中所佔比例小」，有關來自烏克蘭的國際武器走私指控，「錯誤、無事實根據，或者被誇大」。

不過，這份報告也承認，只要戰爭持續，就依然有武器非法擴散和轉手的風險，烏克蘭當局已展現願意致力處理這個問題，但是要維持並擴大其瓦解走私網的能力，有賴於投入更多訓練、裝備與技術資源。

