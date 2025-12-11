諾貝爾和平獎得主馬查多現身挪威 陽台向群眾致意畫面曝光

馬查多。（歐新社）

甫獲頒諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）11日清晨在下榻飯店的陽台上向群眾揮手致意，社群平台瘋轉一段她走到陽台向群眾打招呼的畫面，消息曝光引起不少網友討論。

綜合外媒報導，馬查多在國內躲藏近1年後，週四（11日）奇蹟般地現身挪威首都奧斯陸。雖然她未能出席頒獎典禮，但在抵達挪威首都與家人團聚後，馬查多於凌晨2點20分左右來到格蘭大飯店（Grand Hotel）的陽台，向一群等待她的委內瑞拉人致意，這些人正在高唱委內瑞拉國歌《光榮歸勇敢人民》（Gloria al Bravo Pueblo）。

社群平台X轉傳一段公開影像可見，馬查多先是與飯店房間內工作人員談話，接著開心走向前方陽台致意，隨後可聽見大量民眾的歌聲，令人動容。

許多外國網友看到影片後相繼留言，有網友大讚「多麼令人驕傲！這位委內瑞拉女性已經成為傳奇人物了」、「很難不動情」、「對委內瑞拉人來說，這是最美好的夜晚」。

???? ATENCIÓN. Así salió María Corina Machado al balcón del Grand Hotel de Oslo a saludar a los venezolanos. pic.twitter.com/4EorgOuMMi — Gabriel Bastidas （@Gbastidas） December 11, 2025

