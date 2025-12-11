為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    諾貝爾和平獎得主馬查多現身挪威 陽台向群眾致意畫面曝光

    2025/12/11 16:00 即時新聞／綜合報導
    馬查多。（歐新社）

    馬查多。（歐新社）

    甫獲頒諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）11日清晨在下榻飯店的陽台上向群眾揮手致意，社群平台瘋轉一段她走到陽台向群眾打招呼的畫面，消息曝光引起不少網友討論。

    綜合外媒報導，馬查多在國內躲藏近1年後，週四（11日）奇蹟般地現身挪威首都奧斯陸。雖然她未能出席頒獎典禮，但在抵達挪威首都與家人團聚後，馬查多於凌晨2點20分左右來到格蘭大飯店（Grand Hotel）的陽台，向一群等待她的委內瑞拉人致意，這些人正在高唱委內瑞拉國歌《光榮歸勇敢人民》（Gloria al Bravo Pueblo）。

    社群平台X轉傳一段公開影像可見，馬查多先是與飯店房間內工作人員談話，接著開心走向前方陽台致意，隨後可聽見大量民眾的歌聲，令人動容。

    許多外國網友看到影片後相繼留言，有網友大讚「多麼令人驕傲！這位委內瑞拉女性已經成為傳奇人物了」、「很難不動情」、「對委內瑞拉人來說，這是最美好的夜晚」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播