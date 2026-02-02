2026白沙屯媽祖進香 登轎出發、到北港、回宮日期擲出

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年丙午年徒步南下雲林縣北港朝天宮進香期程紛紛出爐。（翻攝白沙屯拱天宮臉書粉專直播）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，依循傳統，由值年爐主於今天農曆12月15日下午1點擲筊請示媽祖聖意，決定今年丙午年徒步南下雲林縣北港朝天宮進香期程，廟埕外也吸引不少信眾到場關心，擲筊結果出爐，今年將於國曆4月12日凌晨出發，展開為期8天7夜的宗教之旅。

白沙屯媽祖進香期程擲筊剛完成，主委洪文華宣布，放頭旗為農曆2月23日子時11點20分（國曆4月9日）、登轎為農曆2月26日子時11點35分（國曆4月12日）登轎後即出發，到北港為農曆2月29日（國曆4月16日）、進火為農曆3月1日子時凌晨12點10分（國曆4月17日）、回宮為農曆3月4日申時16點10分（國曆4月20日），全程8天7夜。今年報名進香於3月11日起開放受理，為期1個月。

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，為國內宗教盛事，近年來報名隨香的「香燈腳」人數逐年遞增。2020年5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人、2023年突破十萬大關達11萬3621人、2024年17萬9971人，去年更一口氣衝上32萬9118人。

白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香活動已傳承約200年歷史，來回近400公里徒步進香且行進路線不固定，全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色；因白沙屯媽祖鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也被稱為「粉紅超跑」。

該活動於2008年登錄為苗栗縣民俗無形文化資產，2010年由行政院文建會（文化部前身）指定為國家重要民俗，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一。

