消費就是愛國！IMF總裁：中國大到光靠出口無法維持成長

華爾街日報報導，國際貨幣基金（IMF）10日警告中國，其製造主導地位恐加劇全球貿易緊張；該機構敦促北京，採取更有力行動，將其依賴出口的成長模式轉向內需。

IMF總裁喬治艾娃10日說，「作為全球第二大經濟體，中國大到無法單從出口產生太多成長」，她補充，其經濟模式的轉型早就該進行，現在應該加速推動。

喬治艾娃在北京發表該尖銳言論，是IMF發表中國經濟年度評估的一部分。就在幾天前，中國政府公布今年前11月，貿易順差首度突破1兆美元，這一經濟史上的里程碑凸顯其製造業的主導地位。

中國今年前11月出口年增5.4%，是其諸多經濟挑戰中的一個亮點，這些挑戰包括持續疲軟的房地產市場、居高不下的青年失業率以及政府債台高築。

低迷的房價加上未雨綢繆的儲蓄傾向（尤其是年長中國人），抑制了今年中國的內需消費，對於此點，喬治艾娃要求在場許多中國年輕記者，鼓勵親友消費。

她說，「中國依賴你們成為內需的驅動力，你們必須幫助你們的母親、父親、祖父母改變他們態度，讓他們知道花錢、提升中國的消費水準是愛國的表現」。

IMF預測，中國的經濟挑戰可能使其2026年經濟成長從今年約5%放緩至4.5%左右。

中國的出口規模不僅衝擊美國、歐洲等富裕地區，也衝擊非洲、東南亞與拉丁美洲，因為中國的出口越來越多轉往這些地區。

儘管貿易緊張，以及美國總統川普矢言將更多製造業帶回美國，但許多經濟學家認為，未來幾年，中國在全球貨物出口的佔比仍將繼續成長。

