為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬查多女兒代領獎 諾貝爾和平獎委員會主席籲馬杜羅下台

    2025/12/10 22:38 中央社
    委內瑞拉反對派領袖馬查多的女兒（中）代領諾貝爾和平獎，譴責委內瑞拉政府實施「國家恐怖主義」。（法新社）

    委內瑞拉反對派領袖馬查多的女兒（中）代領諾貝爾和平獎，譴責委內瑞拉政府實施「國家恐怖主義」。（法新社）

    諾貝爾和平獎委員會主席弗里德內斯今天在頒獎典禮上敦促委內瑞拉總統馬杜羅接受2024年大選落敗結果並辭職，委內瑞拉反對派領袖馬查多無法出席頒獎典禮，由女兒代為領獎並發表得獎演說，譴責委內瑞拉政府實施「國家恐怖主義」。

    法新社報導，弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）在致詞時表示：「馬杜羅先生，請接受選舉結果，下台。」他隨後補充：「為和平轉型民主奠定基礎。因為這是委內瑞拉人民的意志。」這段話還被現場掌聲打斷。

    馬查多（Maria Corina Machado）的女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）在致詞中指出，在馬杜羅執政下，有2500人遭到「綁架、失蹤和酷刑」。

    她表示：「這些都是聯合國記載的違反人道罪行。國家恐怖主義正被用來埋葬人民的意志。」

    馬查多目前行蹤隱密，無法親自出席。

    她在典禮開始前不久與弗里德內斯通話時表示，「感到非常難過也很抱歉」未能及時到場，並強調正設法前往，過程中「有許多人冒著生命危險，讓我能抵達奧斯陸」。

    挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）在典禮即將開始前表示，馬查多「目前平安」，預計最遲明天抵達奧斯陸。

    安娜在代為領獎時表示，馬查多將會「很快」回到委內瑞拉。

    「她渴望生活在一個自由的委內瑞拉，也永遠不會放棄這個目標。因此我們都知道，我知道，她很快就會回到委內瑞拉。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播