中國「犯罪絲路」助拉美毒梟洗錢走私 美參院聽證會示警

美國民主、共和兩黨議員9日在聯邦參議院聽證會上示警，中國犯罪集團與拉丁美洲販毒組織合作，協助打造一個「犯罪絲路」（Silk Road of crime），讓拉美毒梟透過這個全球網絡洗錢，並且供應製造合成毒品芬太尼的化學前驅物。

《南華早報》10日報導，參院國際毒品管制小組（Caucus on International Narcotics Control）辦這場聽證會時值美國官員指出，一連串案件揭露出，中國掮客和企業已經跨入西半球的毒品和洗錢生意。議員在聽證會上指出，中國資金掮客和拉美販毒集團已將雙方的活動融合成一套系統，模糊了貿易和走私之間的界線。

小組主席、共和黨籍議員柯寧（John Cornyn）指出，「中國犯罪組織已成為墨西哥販毒集團的首選洗錢人」，但是不只如此，「他們也仲介芬太尼前驅化學物質的買賣、協助非法移民，甚至利用盜獵的野生動物當作交易籌碼」。他指出，中資企業現在在拉美掌控數十座港口，包括祕魯新建的錢凱港（Chancay），提供更多隱匿路徑走私化學品、違禁品。

小組共同主席、民主黨籍議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）表示，販毒集團依賴外部網路調動、消化其現金，這就是中國地下金流網介入的地方，比競爭者更快、更便宜的方式為販毒集團洗錢，還提供「退費保證」。懷特豪斯敦促財政部，充分落實《企業透明法》；該法要求在美設立公司揭露公司實際擁有人。

前美國外交官賴薩魯斯（Leland Lazarus）在聽證會上表示，中國犯罪集團已散布世界各地，在美洲形成他所謂的「犯罪絲路」，財政數據顯示，2020年到2024年間，中國洗錢網絡透過美國金融系統轉移大約3120億美元資金，這些網絡甚至涉及數位「殺豬盤」詐騙。他說，目前無直接證據顯示中共指揮這些網絡，但是北京並未有效遏止，「中共有監控工具可以追蹤，只是他們並未這麼做」。

