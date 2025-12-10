竟幫俄軍網攻美國！烏克蘭女駭客遭起訴 曾駭入水廠、核管會

美國司法部宣布起訴33歲烏克蘭女子杜布拉諾娃（中），指控她背叛祖國，協助俄羅斯駭客組織攻擊美國德州水利設施與核能監管網站。（圖取自Tessaron_News／X）

美國司法部9日宣布起訴一名33歲的烏克蘭女子杜布拉諾娃（Victoria Eduardovna Dubranova），指控她協助俄羅斯國家支持的駭客組織，對美國關鍵基礎設施發動網路攻擊，攻擊目標涵蓋德州的供水系統、食品加工廠甚至核能監管機構的網站。

據《彭博》報導，杜布拉諾娃被控與兩個惡名昭彰的親俄駭客團體合作：「俄羅斯網路軍重生」（CARR）與「NoName057（16）」。司法部指出，CARR是由俄羅斯總參謀部情報總局（GRU，即軍事情報局）直接創立、資助與指揮的組織；而NoName則是依據2018年俄國總統令成立的國家級項目。杜布拉諾娃已於今年稍早被引渡至美國，但她對所有指控均不認罪。

這群駭客的攻擊不僅止於竊密，更意圖製造實質破壞。報導指出，CARR曾駭入德州穆爾舒（Muleshoe）的供水系統，甚至囂張地發布影片，展示駭客如何操縱工業控制系統（如水閘門或幫浦）。

起訴書更揭露，該組織還攻擊了洛杉磯一處肉品加工設施、美國選舉基礎設施，以及美國核能監管實體的網站。另一個組織NoName則主要針對政府機構、金融機構及公共鐵路發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。

美國司法部助理部長艾森伯格（John Eisenberg）強調，無論是由國家行為者直接執行還是透過犯罪代理人，美國都將致力於瓦解俄羅斯的惡意網路活動。若罪名成立，杜布拉諾娃將面臨最高27年的聯邦監禁。此外，美國國務院已祭出高達1000萬美元（約新台幣3.1億元）的懸賞金，徵求有關這兩個駭客組織關聯人員的進一步資訊。

