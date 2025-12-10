日本查獲有史以來最大宗喪屍煙彈 男子從泰國走私2公斤被捕

日本破獲迄今為止最大宗的依托咪酯走私案件。（圖取自@tbsnewsdig「YouTube」）

日本警方與東京海關合作逮捕了居住於東京八王子市職業不明的59歲男子，他涉嫌違反《醫藥品醫療機器法》從泰國走私約2公斤的依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」），嫌犯否認犯行並聲稱「本來打算拒收」，這是迄今查獲最大宗的依托咪酯走私案件。

產經新聞報導，警方指控嫌犯在去年11月與他人合夥，將約2公斤含有依托咪酯的液體從泰國運往自家，從成田機場走私入境，海關人員在檢查中發現了這些東西，這也是警方首次破獲依托咪酯走私案。

警方認為，嫌犯與犯罪集團有關，因其供稱是受熟人所託才會接收毒品，懷疑該組織可能參與毒品走私販賣，目前正在調查案件祥其，同時加強警戒，防止依托咪酯在東京擴散。

依托咪酯（Etomidate）通常經由電子煙吸入，過量服用會導致意識混亂和手腳麻木，據傳濫用依托咪酯主要為年輕人，因吸入方式會讓人誤以為在使用普通的電子煙，從而逃避臨檢，也有人指出，這種吸毒方式可能會減輕濫用藥物的罪惡感。

