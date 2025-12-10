中國公布音檔主張已通告飛訓 日防相：問題在於雷達照射30分鐘！

中國殲-15戰機使用雷達照射日本F-15戰機，遭質疑是嚴重的軍事挑釁。殲-15示意圖。（歐新社）

中共軍機對日本自衛隊飛機進行雷達照射，中方今天再透過官媒公開部分音檔資料，主張已在事前通告，日本防衛相小泉進次郎今天反駁指出，日方確實有接獲中方將開始飛行訓練的聯絡，但規模或區域等足以用來避免危險的資訊並不充分。他並再次說明，中方並未發布關於訓練海空域的航空情報通告（NOTAM）或航行警報。

小泉指出，無論有沒有事前通告，問題的本質在於中方軍機斷續對自衛隊飛機進行雷達照射，時間長約30分鐘。而自衛隊飛機並未對中國軍機使用雷達，小泉強調，對於超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，今後仍將持續嚴正要求防止再次發生。

日本共同社報導，中國軍方透過官方「微信」帳號公開的貼文，主張已就航空母艦「遼寧號」的艦載機起降訓練事前通知自衛隊，並附上相關音檔資料。

另外，美國國務院對於中國軍機對日本自衛隊飛機進行雷達照射一事，透過國務院發言人批評「中國的行動並未有助於地區的和平與穩定」，日本政府發言人、官房長官木原稔在今天的例行記者會上對此表示歡迎，他強調，這正顯示了堅固的日美同盟。

木原並指出，獲得各國的理解極其重要。他表示，日本已把握各種機會，向包括美國在內的各國說明日本的立場，今後也將持續適時且妥善地進行說明與對外發聲。

