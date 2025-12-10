為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰柬重燃戰火令其臉上無光 川普怒了：明天打電話給這兩國

    2025/12/10 13:36 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普強調：「（除了我）還有誰能說我要打個電話就能阻止泰國和柬埔寨這兩個強國之間的戰爭呢？」（法新社）

    美國總統川普強調：「（除了我）還有誰能說我要打個電話就能阻止泰國和柬埔寨這兩個強國之間的戰爭呢？」（法新社）

    泰國與柬埔寨8日爆發新一輪邊境軍事衝突，雙方重燃戰火，死傷人數不斷上升，讓曾強力介入斡旋雙方停火的美國總統川普顏面無光；對此，川普表態：「明天我必須給這兩個國家打電話。」

    據《路透》報導，美國總統川普在當地時間9日晚間出席賓州的一場活動中，列舉了他聲稱消弭多場戰爭，包括巴基斯坦和印度之間的戰爭、以色列和伊朗之間的戰爭，結果談到柬埔寨與泰國再次爆發的衝突時話鋒一轉，川普表示：「我很不想說這件事，柬泰衝突今天爆發了，明天我不得不打個電話。」

    川普強調：「（除了我）還有誰能說我要打個電話就能阻止泰國和柬埔寨這兩個強國之間的戰爭呢？」

    美國總統川普今年7月曾以貿易優惠威脅，強力介入柬泰雙方斡旋停火，並於10月在吉隆坡舉行的亞細安峰會上，和馬來西亞首相安華共同見證兩國簽署《吉隆坡和平協議》，不過該協議幾乎未被落實。

    新一波柬泰衝突爆發後，截至9日晚間，柬埔寨國防部稱，已有9名平民喪生，20人重傷；而泰國官員則表示，有4名士兵陣亡，68人受傷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播