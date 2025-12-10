為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    12歲嫁表哥隔年生子！ 伊朗童婚女殺家暴夫判死 付「血錢」免處決

    2025/12/10 13:32 即時新聞／綜合報導
    伊朗童婚新娘悲歌引起國際人權專家關注。示意圖，非當事人。（歐新社資料照）

    伊朗女性悲歌，當地一名女子庫坎（Goli Kouhkan）12歲時被迫嫁給表哥，年僅13歲生子，母子倆長期遭受丈夫家暴虐待，庫坎18歲時因保護兒子，意外弒夫入獄，如今25歲的她原定本月被執行絞刑，最終在死者家屬接受「血錢」（blood money）賠償，而「選擇原諒」後逃過一死。

    綜合媒體報導，庫坎出身於伊朗少數民族俾路支族（Baluch），從出生就未沒有身分證，其案件獲國際高度關注，聯合國人權專家上週呼籲伊朗停止處決庫坎。

    庫坎婚後長期遭受身心虐待，被迫與親友斷聯，更在孕期承擔繁重家務，加上年紀尚幼、體型瘦小，生產時差點喪命。根據伊朗人權組織資料，她曾試著逃回娘家，卻被父親拒絕：「我把穿著白紗的女兒送出門，妳若要回來，只能裹著裹屍布。」

    案發當日，庫坎目睹丈夫毆打年僅5歲的兒子，便打電話給堂兄求助。堂兄到場後雙方爆發衝突，丈夫意外被打死，庫坎與堂兄雙雙被捕。身為文盲的庫坎迫於壓力簽署供詞，最終遭判處絞刑。

    不過，根據伊斯蘭教法，若支付相當於一條人命的金額，則可免於被處決。庫坎的律師加拉達吉（Parand Gharahdaghi）透露，原需支付約8.7萬英鎊（約新台幣360萬元）的血錢，後降至約7萬英鎊（約新台幣290萬元），最終透過募款與慈善組織集資完成。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

