黑熊亂入美耶誕遊行當「麻豆」 專家籲：恐因太親人被安樂死

美國田納西州加特林堡舉行耶誕遊行，一隻黑熊竟大搖大擺地闖進遊行路線。（圖截自臉書／Haley Michelle Mcgowan）

美國田納西州日前舉行第50屆耶誕遊行，一隻黑熊竟大搖大擺地闖進遊行路線。雖然圍觀群眾興奮不已，但當地野生動物機構卻嚴正警告，這隻習慣與人類接觸的黑熊，未來恐因「與人接觸」被迫安樂死，呼籲民眾保持距離，保護野生動物。

綜合外媒報導，這位「不速之客」上週五現身在加特林堡耶誕遊行路線上。從流傳的畫面顯示，原本為遊行隊伍清空的馬路，只見這隻黑熊大搖大擺地閒晃，完全無視兩側興奮尖叫的圍觀群眾。影片中，許多民眾拿起手機瘋狂拍攝，有人興奮地發文大喊「耶誕遊行還沒來，卻出現了熊」！隨後這隻「耶誕熊」轉身走進一旁的停車場。

請繼續往下閱讀...

然而，這段驚喜插曲的背後，隱藏著嚴重的生態危機。田納西州野生動物資源局代表卡麥隆（Matt Cameron）表示，鏡頭中的這隻黑熊很可能已經習慣了人類接觸。他警告，野生黑熊通常會逃離人類，但這隻熊的行為卻反常地「尋求關注與親近」，如同貓狗一般。他指出「這隻熊未來若與人類發生肢體接觸，便可能被安樂死」。

卡麥隆強調，當局正努力讓熊保持野性，呼籲民眾不要餵食或過度靠近。不幸的是，這隻明星黑熊隨後被目擊正在翻找垃圾桶覓食，印證了專家對於其「人類習性化」的擔憂。據了解，加特林堡是「大煙山國家公園」的入口，該公園擁有約1500隻黑熊。為此，市政府已投資具備防熊功能的垃圾桶和垃圾箱，以防範黑熊頻繁闖入市區覓食。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法