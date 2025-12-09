泰柬新衝突致7死 美聯社：紛爭源於舊恩怨

泰國與柬埔寨軍隊近日在邊境爆發衝突。圖為受傷泰國士兵被送往醫院。（美聯社）

泰國與柬埔寨軍隊近日在邊境爆發衝突，泰國還出動F-16展開空襲。目前確認此衝突造成6名柬埔寨平民和1名泰國士兵死亡。對此《美聯社》指出，泰柬新衝突源於舊恩怨。

《美聯社》表示，泰國和柬埔寨有著數百年的敵對歷史，兩國超過800公里的陸地邊界沿線時常發生緊張局勢。雙方對領土的爭奪主要源自於1907年繪製的地圖，當時柬埔寨處於法國殖民統治下，而泰國認為該地圖不準確。許多泰國人仍對國際法院1962年的1項裁決感到憤怒，該裁決將爭議領土的主權判給了柬埔寨。此爭端在2008年至2011年間引發了數次武裝衝突。

請繼續往下閱讀...

馬來西亞7月下旬推動和平談判，美國總統川普也利用美國市場對泰柬出口的重要性，威脅要扣留關鍵的貿易優惠，促使交戰雙方坐到談判桌前，最終達成了不穩定的和平。

初步協議達成之後，泰柬於10月簽署1份更詳細的協議，要求協調排雷行動，從邊境移除重型武器和裝備，採取措施恢復互信，並停止有害言論和散佈虛假資訊。

但這些措施沒有全面落實，泰柬仍持續進行激烈宣傳戰，偶爾會發生小規模的跨國暴力衝突。除了爭議領土外，柬埔寨訴求和爭議地區的地雷也是泰柬發生摩擦的原因。

柬埔寨主要訴求是泰國釋放被扣押的18名戰俘。雖10月的協議敦促泰國釋放柬埔寨戰俘，「以表明泰國促進互信的願望」，但泰國拒絕立即釋放該國戰俘。

另外泰國指控柬埔寨在爭議地區埋設新的地雷，導致泰國士兵傷亡。柬埔寨則表示，這些地雷是長達數十年的內戰遺留下來的，該內戰於1999年結束。

值得注意的是，泰柬此次新衝突正值冬季旅遊旺季，可能會嚇退遊客。旅遊業對泰柬來說都是重要收入來源，而兩國仍在努力從新冠疫情期間對旅遊業造成的重創中恢復過來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法