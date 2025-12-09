川普欽點人選微幅領先！ 宏都拉斯執政黨翻桌：要求選舉作廢

宏都拉斯執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達（見圖）公開拒絕承認選舉結果，痛批這是在美國總統川普的「干預與脅迫」下進行的選舉，並號召支持者發動抗爭。（法新社）

宏都拉斯總統大選陷入空前混亂。在計票作業因「技術問題」中斷數日後，官方週一（8日）恢復計票，結果顯示獲得美國總統川普公開背書的右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫時取得微幅領先。眼看敗局已定，執政的左翼政黨憤而指控川普政府「干預與脅迫」，並要求將選舉結果「全面作廢」。

阿斯夫拉險勝不到1% 兩強差距僅2萬票

根據《美聯社》引述宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）的最新數據，在已開出的88%選票中，保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉以40.21%的得票率，驚險領先中間派自由黨（Liberal Party）候選人、電視名嘴納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.49%。

兩者差距僅約0.7個百分點，換算成選票數約為2萬票。至於執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.28%遠遠落後，排名第三。由於前兩名候選人票數過於接近，選委會官員富恩特斯（Eduardo Fuentes）表示，若最終差距持續縮小，可能需要啟動特別驗票程序，屆時選舉結果恐將延宕7至8天才能出爐。

執政黨號召罷工抗議 控美發動「選舉政變」

面對不利選情，《法新社》報導指出，執政黨週日晚間發布強硬聲明，痛批這是一場由美國策動的「持續性選舉政變」。蒙卡達直言：「Libre不承認在美國總統川普及其盟友寡頭的干預與脅迫下舉行的選舉。」該黨除要求選委會宣布選舉無效外，更號召支持者發動動員、抗議與罷工，並呼籲政府官員拒絕配合政權交接。

川普在選前幾天不僅公開稱讚阿斯夫拉是「自由之友」，更宣布特赦因運毒在美服刑的宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），此舉被視為公然替同黨的阿斯夫拉助選。

對此，宏都拉斯檢察總長週一展開反擊，指控葉南德茲涉及洗錢與詐欺，並請求國際刑警組織（Interpol）對其發布通緝令，使得這場選舉演變為美宏兩國的司法與外交對決。

宏都拉斯大選計票恢復，獲川普支持的阿斯夫拉暫時微幅領先。（美聯社）

