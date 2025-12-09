中國人害中國人？千萬粉旅遊網紅藍戰非驚傳在南非遭同胞綁架

在中國各社群平台擁有數千萬粉絲的旅遊網紅藍戰非，驚傳在南非被同胞綁架。（圖擷自藍戰非微博）

中國人出境旅遊時，總是會小心「老鄉見老鄉，背後捅一刀」，因為語言、文化無隔閡，導致有心人更容易加害。在中國各大社群平台擁有數千萬粉絲的旅遊網紅「藍戰非」，今（9日）透露自己在南非開普敦遭中國人綁架、勒索錢財，雖然目前已經脫困，但整個過程讓他膽顫心驚。

藍戰非在微博表示，中國綁匪先前已知道他會從開普敦前往南極，因此買通航空公司人員，得知他搭機飛抵開普敦的時間，在航廈門口等他下機後就自稱是粉絲，並希望一起在開普敦逛逛，藍戰非當下沒有答應而是自行搭計程車去飯店。

藍戰非說，綁匪後來又買通飯店工作人員，在凌晨0時許帶著2個黑人使用房卡闖進房間，拿著刀械架在他的脖子上，威脅拿出300萬人民幣（約新台幣1320萬元）。

中國綁匪同時還剝光藍戰非衣物、逼他簽署各種欠款文件、拿出女性服飾不停讓他揉指紋，同時還收集口水、毛髮並強迫自慰採集精液，推測這是為了取得「虛假性侵證物」，讓藍戰非無法報案，否則綁匪就舉報他涉嫌強姦女性。

藍戰非驚恐地透露，綁匪直到清晨4、5時才離開，同時還放狠話要他早上搭機滾回中國，否則就會沒命。藍戰非獲得自由後，連忙向中國大使館求助，由外交人員陪同向南非警方報案。

藍戰非指出，他在錄完口供後，才知道99％是不可能破案的，因為當地綁架案太多了，但為了避免自己未來被栽贓成性侵犯，還是必須來立案。

藍戰非發文後，有部分網友質疑是劇本自導自演，不過，藍戰非隨即提供他和中國大使館人員的對話擷圖，許多人也相信以他的粉絲量根本不需要為了流量造假。

藍戰非說明中國綁匪作案過程。（圖擷自微博）

藍戰非向中國大使館求助。（圖擷自微博）

藍戰非發出與中國大使館人員的對話擷圖。（圖擷自微博）

