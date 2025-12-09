泰軍夜襲釀柬埔寨平民6死！ 戰火蔓延沿海 泰急撤近44萬人

泰柬邊境爆發近年最激烈軍事衝突，迫使數十萬平民緊急撤離。圖為柬埔寨暹粒省（Siem Reap）居民為躲避戰火逃離家園後，8日晚間在臨時避難處席地用餐。（法新社）

泰國與柬埔寨邊境衝突急遽升溫，造成無辜平民傷亡持續擴大。柬埔寨國防部週二（9日）證實，泰國軍隊在夜間發動猛烈砲擊，導致平民死亡人數攀升至6人。隨著戰火從內陸山區一路蔓延至沿海省份，泰國海軍已介入驅逐侵犯的柬軍，泰國當局更緊急疏散邊境5個省份、多達43萬8000名居民。

據《法新社》報導，柬埔寨國防部在聲明中指出，泰軍在週一深夜至週二凌晨期間，對邊境的班迭棉吉省（Banteay Meanchey）發動砲擊。兩名行經56號國道的平民不幸在砲火中喪生，使得這波衝突中柬埔寨平民的確認死亡人數增至6人，另有約10人受傷。

柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）表示，泰軍週一的砲擊已先造成柏威夏省等地4名平民死亡。泰國軍方則通報自身有一名士兵陣亡、18人受傷。柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）強硬指責泰國「不得以收復主權為藉口，動用軍事力量攻擊平民村莊」。

戰線擴至達叻府 柬軍部署狙擊手

戰事不僅造成傷亡，範圍更出現危險的擴散跡象。據《路透》報導，泰國海軍週二聲明證實，在沿海的達叻府（Trat）境內偵測到柬埔寨部隊蹤跡。泰軍指控柬方正在增加兵力，不僅配置狙擊手和重型武器，還積極加固陣地並挖掘壕溝，構成「對泰國主權的嚴重威脅」。

泰國海軍隨即展開軍事行動驅逐柬軍，顯示衝突已由陸地延伸至海岸線。這場激戰徹底粉碎了美國總統川普今年7月促成的停火協議，演變為兩國近年來最慘烈的軍事對抗。

除了地面交火，泰國週一更出動戰機空襲。面對局勢失控，泰國已撤離近44萬名邊境居民，柬埔寨亦疏散數十萬人，人道危機迫在眉睫。

