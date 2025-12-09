為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰軍夜襲釀柬埔寨平民6死！ 戰火蔓延沿海 泰急撤近44萬人

    2025/12/09 10:13 編譯陳成良／綜合報導
    泰柬邊境爆發近年最激烈軍事衝突，迫使數十萬平民緊急撤離。圖為柬埔寨暹粒省（Siem Reap）居民為躲避戰火逃離家園後，8日晚間在臨時避難處席地用餐。（法新社）

    泰柬邊境爆發近年最激烈軍事衝突，迫使數十萬平民緊急撤離。圖為柬埔寨暹粒省（Siem Reap）居民為躲避戰火逃離家園後，8日晚間在臨時避難處席地用餐。（法新社）

    泰國與柬埔寨邊境衝突急遽升溫，造成無辜平民傷亡持續擴大。柬埔寨國防部週二（9日）證實，泰國軍隊在夜間發動猛烈砲擊，導致平民死亡人數攀升至6人。隨著戰火從內陸山區一路蔓延至沿海省份，泰國海軍已介入驅逐侵犯的柬軍，泰國當局更緊急疏散邊境5個省份、多達43萬8000名居民。

    據《法新社》報導，柬埔寨國防部在聲明中指出，泰軍在週一深夜至週二凌晨期間，對邊境的班迭棉吉省（Banteay Meanchey）發動砲擊。兩名行經56號國道的平民不幸在砲火中喪生，使得這波衝突中柬埔寨平民的確認死亡人數增至6人，另有約10人受傷。

    柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）表示，泰軍週一的砲擊已先造成柏威夏省等地4名平民死亡。泰國軍方則通報自身有一名士兵陣亡、18人受傷。柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）強硬指責泰國「不得以收復主權為藉口，動用軍事力量攻擊平民村莊」。

    戰線擴至達叻府 柬軍部署狙擊手

    戰事不僅造成傷亡，範圍更出現危險的擴散跡象。據《路透》報導，泰國海軍週二聲明證實，在沿海的達叻府（Trat）境內偵測到柬埔寨部隊蹤跡。泰軍指控柬方正在增加兵力，不僅配置狙擊手和重型武器，還積極加固陣地並挖掘壕溝，構成「對泰國主權的嚴重威脅」。

    泰國海軍隨即展開軍事行動驅逐柬軍，顯示衝突已由陸地延伸至海岸線。這場激戰徹底粉碎了美國總統川普今年7月促成的停火協議，演變為兩國近年來最慘烈的軍事對抗。

    除了地面交火，泰國週一更出動戰機空襲。面對局勢失控，泰國已撤離近44萬名邊境居民，柬埔寨亦疏散數十萬人，人道危機迫在眉睫。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播