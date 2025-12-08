強化侵台能力？ 俄外洩檔案揭中國暗地軍購 密件驚現「2027」

有烏克蘭媒體近日公開從俄羅斯外流的文件，發現儘管俄國遭受國際制裁，但中國自2022年開始還是一直透過秘密管道購買俄國軍備。解放軍示意圖。（法新社）

有烏克蘭媒體近日公開從俄羅斯外流的文件，發現儘管俄國遭受國際制裁，但中國自2022年開始還是一直透過秘密管道購買俄國軍備，目的疑為強化入侵台灣的解放軍空降部隊戰力，該文件還載明中俄雙方接觸時間表、軍購項目、合約細節等資訊。令人毛骨悚然的是，北京要求雙方合約完成時間落在2027年！

《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）本月初發布一篇題為「調查：中國軍方秘訪莫斯科，揭露中俄深層防務合作與軍售合約」（Investigation: Secret visits to Moscow by China’s military expose deep defense cooperation, military procurement deals）的調查報導，公開一份來自包括俄國最大軍工研發製造商「俄羅斯國家技術集團」（Rostec）子公司在內的外洩文件，當中涵蓋內部信函、會議紀要、政府間草擬合同等等。

請繼續往下閱讀...

從這份外洩文件可以得知，俄總統普廷2022年2月24日全面入侵烏克蘭後一個多月，中國對俄提出購買空降部隊相關裝備的請求，提交日期為2022年4月7日。約莫3週後，俄國聯邦軍事技術合作局（FSMTC）命令國有武器出口商「俄羅斯國防產品出口公司」（Rosoboronexport）向赴俄中國代表團展示可用於空投的作戰車具。

文件還進一步列出中俄雙方針對軍購的秘密接觸時間表。2023年3月，中國軍方代表派人到俄羅斯中部拉占（Ryazan）察看軍用運輸機「伊爾-76TD」（Il-76TD）；2023年4月，多名中國軍官赴莫斯科視察空中加油機「伊留申-78M-90A」（Il-78M-90A）、空投系統、空降兵訓練裝備、俄軍空降部隊學校；2023年8月，中方由隸屬中央軍委裝備發展部下轄「軍事裝備與技術合作局」的少將范建軍領導，率團參加莫斯科武器論壇，與俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）會晤；2023年4月，中俄在北京進行秘密談判，洩漏文件顯示雙方草擬的軍售合同總額超過5.85億美元（約新台幣182億）。

中國赴俄談判軍售的核心人物，就是前面提到的范建軍，他直接負責中國海外軍購。另外幾個代表人物，還有中國空降兵高階軍官向光強上校、許宏光上校；中國軍工企業代表則是中國兵器工業集團（NORINCO）和中國航空工業集團（AVIC）。

此外，文件還記錄中國採購的武器和軍備有哪些，包括全新的伊留申-78M-90A、伊爾-76加裝空投俄製裝甲車設備、37輛空降步兵戰車（IFV）、11輛裝甲運兵車（APC）、4輛指揮車、11門反坦克砲、多套空投平台與跳傘系統，以及各式彈藥，這些採購項目顯示中共有意建立和俄羅斯同等級的快速空投加上裝甲突擊作戰能力。除了軍購，中俄還進行更進一步的防務合作，可能涉及訓練、技術移轉、指揮系統整合。

值得注意的是，該軍購合約規定的完成時間設在2027年，這與美國國防部、各大智庫、台灣政學界常提及的「中方可能具備攻台能力時間表」相吻合。不過《基輔獨立報》並未宣稱中國一定會在2027年對台有所動作，只是呼籲注意解放軍軍力建構進度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法