川普國安戰略未提北韓 外界猜測或有外交突破

美國最新國安戰略報告完全未提及北韓無核化，被認為在為川普（左）和金正恩（右）再次舉行會談鋪路。（法新社）

美國白宮近日公布川普第二任的「國家安全戰略」（NSS）報告，其中隻字未提有關北韓去核化，引發外界猜測，華府此舉可能是為了提高明年與平壤達成外交突破的可能性。

《路透》8日報導，自2003年平壤提出核計畫以來，消除北韓核威脅一直是歷任美國總統國家安全戰略的既定目標，但白宮4日發布的這份文件中卻完全沒有提及北韓及其正在加速研發可由彈道飛彈投送、打擊美國本土的核武計畫，這引發人們揣測，美國總統川普與北韓最高領袖金正恩可能重啟會談。

請繼續往下閱讀...

南韓官方智庫「統一研究院」研究平壤戰略思維的專家洪敏（Hong Min，音譯）表示，川普曾表示願意以「積極主動」的方式與金正恩坐下來會談，這表明他「希望透過採取行動來取得一些成果」。他表示，這其中存在某種程度的有意為之，即「無核化真的沒有必要在這裡（報告中）提及」。

在川普2017年第一任期內發布的NSS報告中，北韓被提及16次，被描述為對「美國本土」的威脅，以及一個可能「對美國使用核武」的流氓國家。今年的文件闡述川普的「靈活現實主義」願景，重點是透過增強亞洲盟友（主要是南韓和日本）的軍事實力，來遏制與中國在台灣問題上的衝突。

南韓和美國當局8日均否認對北韓政策有任何轉變，並強調無核化仍是最終目標。然而，金正恩已明確表示，他是否會重返談判桌取決於談判的性質，他和川普必須以核武國家領袖的身份平等會晤。

金正恩9月間曾表示，「無核化」的概念已失去意義，北韓已經成為一個核國家，「無核化是我們最不可能、最不應該期待的事情」。他重申，「如果美國能夠擺脫荒謬追求他國無核化的做法，並認清現實，真心希望與我們實現真正的和平共處，那麼我們沒有理由不與美國面對面進行對話」。

分析人士指出，與川普的和平談判將鞏固金正恩在國內身為世界領袖的地位，並向貧困的北韓人民證明，他兌現父祖輩未能實現的承諾。川普和金正恩曾在2018年和2019年舉行高峰會，但談判因平壤的核武庫問題而破裂。

自美國公布NSS報告以來，南韓方面相信，明年重啟與北韓談判的契機可能已到來，而且來自包括美國、中國和日本在內的主要參與者的訊號皆屬正面。南韓國家安全顧問魏聖洛7日表示：「迄今為止，我們在創造推進朝鮮半島和平進程的合適條件方面已取得成果。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法