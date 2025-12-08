為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    驚險畫面曝！ 俄超市購物推車失控滑落 女子閃不過遭撞飛倒地滑行

    2025/12/08 16:17 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯一間超市近日發生購物推車從手扶梯滑下，撞倒女顧客的驚險意外。（本報合成，擷取自X）

    俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）一間超市近日發生驚險意外，一名女顧客遭一串空購物推車從手扶梯上滑落砸中受傷，驚險畫面隨即在網路社群瘋傳。

    綜合俄媒報導，事發於本月3日，地點在阿爾瑪茲（Almaz）購物中心內的Lenta超市。監視器畫面顯示，一名工作人員試圖讓多輛空推車沿著自動斜坡滑下，卻因失控加速釀禍。位於斜坡末端的一名女顧客雖一度閃過第一波推車，但隨後第二波推車高速衝下，直接將她撞飛。推車甚至撞破旁邊玻璃門，場面相當驚險。

    Lenta超市回應，事故起因為清潔外包公司的員工「嚴重違反安全操作規範」，該批推車並未配備斜坡專用輪，超市也從未要求將推車以此方式運送。

    超市方已於6日與受傷女子會面，承諾會協助對方處理相關事宜，女子也將在一週內決定是否向外包清潔公司提出後續求償。此外，當地警方表示，醫療機構已通報受傷者狀況，正依程序調查事故原因。

