為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方深夜緊急抗議

    2025/12/07 03:30 中央社

    日本防衛省今天表示，從在日本近海航行的中國航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，昨天下午兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎今天凌晨召開記者會指出，「這是極其遺憾的行為，已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。

    根據日本東京放送電視台（TBS）及日本經濟新聞報導，小泉說明，昨天下午4時32分至35分之間，從遼寧號起飛的殲-15戰機（J-15）於沖繩本島東南方的公海上空，對航空自衛隊的F-15戰鬥機進行了間歇性的雷達照射。自衛隊軍機當時正在執行針對侵犯領空的應對任務。

    其後，下午6時37分至7時8分之間，另一架F-15戰機也遭到中國軍機的間歇性雷達照射。據知，自衛隊戰機及飛行員均未受到損害。

    小泉表示，「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，對於此類事件的發生感到極為遺憾。我們已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。

    中國軍方使用雷達照射自衛隊的事件，曾於2013年1月發生。當時中國海軍艦艇在東海公海上，以射擊時使用的射控雷達，照射了海上自衛隊的護衛艦。

    雷達照射指的是戰機的雷達被啟動並鎖定目標，意味著已經完成發射前的準備，極具挑釁意味。（編輯：徐崇哲）1141207

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播