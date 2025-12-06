為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美墨邊境再見美洲虎身影！15年第5隻現蹤 學者：生態廊道仍運作

    2025/12/06 12:53 即時新聞／綜合報導
    研究團隊11月透過遠端相機拍攝到「近危物種」美洲豹。（亞利桑那大學野生貓科動物研究與保育中心供圖，美聯社發布）

    研究團隊11月透過遠端相機拍攝到「近危物種」美洲豹。（亞利桑那大學野生貓科動物研究與保育中心供圖，美聯社發布）

    美洲虎以身上獨特的玫瑰花紋聞名，如同人類指紋般無可複製，亞利桑那州近日再度捕捉到一隻未曾記錄的新個體，成為近15年來第5隻越過美墨邊境、出現在當地的大型貓科動物，學者表示，希望社會大眾能理解保留生態廊道的重要性。

    根據《美聯社》報導，亞利桑那大學（University of Arizona）野生貓科動物研究與保育中心表示，這隻美洲虎於11月間出現在南亞利桑那的水坑邊，經由遠端攝影機拍攝影像比對其斑點花紋後，確定屬於從未記錄過的新個體。

    美洲虎與虎貓研究計畫主任受訪時興奮表示：「這是非常令人振奮的發現。這次的發現顯示牠們持續往北移動，也代表在這片土地上找到了能維持生存的條件。」

    研究團隊已開始蒐集糞便樣本進行基因分析，以確認這隻美洲虎的性別、健康狀況與其他資訊。美洲虎的活動也反映當地生態系是否健康，學者提醒氣候變遷導致的高溫與長期乾旱，加上邊境障礙物延伸，使得美洲虎跨境遷徙與尋找水源的道路面臨威脅，專家強調確保美洲虎能與歷史棲地保持連結，是目前最重要的保育課題。

    根據近期監測資料，研究團隊發現美洲虎在水源豐沛的時期較少遷移，而這次拍攝到的新個體，在10天內多次出現在同一區域，十分罕見，學者指出美洲虎天性隱密難捉摸，因此任何影像紀錄都極具研究價值。

    學者表示，「我們想向大眾傳達一件事，這個物種正在緩慢恢復中」、「我們仍有機會，讓牠們安全地來回穿梭這片土地」，希望社會大眾能理解保留生態廊道的重要性。

