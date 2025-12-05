加州男家中驚見「黑熊房客」 野火後流離野生動物頻鑽民宅

美國加州洛杉磯郊區63歲男子竟發現一頭黑熊長期住在自家中。示意照。（路透）

美國加州洛杉磯郊區近日發生一起罕見情況，一名63歲男子竟發現一頭黑熊長期住進他家地基下的狹小爬行空間，這隻「不請自來的室友」疑似因野火後棲地受損而躲進民宅，使當地居民人心惶惶。

住在美國加州阿爾塔迪納（Altadena）的63歲男居民這個月發現，一頭體型巨大的野生黑熊，竟已將他家地板下方當成巢穴，監視器畫面顯示，這頭熊從家中爬出，動作熟門熟路，顯示牠已在此居住一段時間。

男子說，這頭熊「大得像桌子一樣高」，體型甚至比門前的垃圾桶還大，他坦言內心相當不安，「我根本不知道牠會不會破壞結構，也不知道該怎麼安全把牠弄出去。」

阿爾塔迪納（Altadena）今年1月遭受伊頓山大火（Eaton Fire）重創，多人喪生、數千棟建築被毀，國家森林遭大片焚毀，眾多野生動物被迫離開原本棲地，大火過後，當地已多次傳出黑熊闖入民宅的事件。

加州魚類與野生動物管理局（CDFW）提醒，熊在冬季前常會尋找封閉處築巢，儘管南加州氣候不至於讓牠們真正冬眠，但仍會長時間停留在隱蔽空間休息，因此民宅底部的爬行空間常成為牠們的「臨時住所」。

男子表示，最近幾天他能清楚聽到地板下傳來「碰撞和轟隆聲」，甚至看到熊翻找垃圾桶後又回到原位，甚至，鄰居們都認得這頭熊，還替它取名叫「Barry」，不過他自己不確定牠究竟是公熊還是母熊。

上週他在更換監視器電池時，熊甚至朝他咆哮，嚇得他立刻通報警方，最後只被要求在網路上填寫「熊出沒」回報表格。他苦笑稱「我在財產損失那欄寫：『牠住在我家下面。』但到現在我還沒收到回覆。」

等待多日後仍不見動靜的男子，忍不住開始構思「驅熊計畫」，無奈表示「如果他們不來幫我，我可能真的只能自己想辦法了。」

