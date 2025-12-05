為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    糗！馬克宏成都「短褲晨跑」秀親民 微博瘋傳隨扈意外落水片

    2025/12/05 17:11 即時新聞／綜合報導
    馬克宏在隨扈陪同下晨跑。（擷取自微博）

    馬克宏在隨扈陪同下晨跑。（擷取自微博）

    法國總統馬克宏目前正展開第四次訪中行程，昨結束北京行程後隨即轉往四川成都。今（5）日清晨，他身穿短褲現身成都高新區錦城湖公園晨跑，畫面在微博上瘋傳，只見他一路對行人揮手致意，不少人則驚呼：「這是在過夏天嗎？」因為根據天氣預報，成都今日清晨最低氣溫僅2度。糗得是民眾還拍到1名隨扈疑似在湖邊不慎落水，引來中國網友調侃「春江水暖鴨先知」、「難道是想冬泳？」

    馬克宏昨與中國國家主席習近平在北京舉行正式會晤後隨即於晚間飛往成都。今日兩人在四川都江堰進行非正式會談，並參訪當地大熊貓保育基地，被外界視為中方罕見的「高規格陪同」安排。習近平一向極少陪同外國元首離京出訪，此次親自南下，被認為是對馬克宏的高度重視。

    中方宣布一對大熊貓2027年赴法

    此外，中方也宣布了一項「熊貓外交」的新進展，中國野生動物保護協會已與法國博瓦勒動物園（Zoo de Beauval）簽署意向書，將延長大熊貓保護國際合作期限，預計在2027年將有一對新的大熊貓抵達法國，合作為期10年。

    馬克宏隨扈疑似落水。（擷取自微博）

    馬克宏隨扈疑似落水。（擷取自微博）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播