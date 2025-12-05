糗！馬克宏成都「短褲晨跑」秀親民 微博瘋傳隨扈意外落水片

馬克宏在隨扈陪同下晨跑。（擷取自微博）

法國總統馬克宏目前正展開第四次訪中行程，昨結束北京行程後隨即轉往四川成都。今（5）日清晨，他身穿短褲現身成都高新區錦城湖公園晨跑，畫面在微博上瘋傳，只見他一路對行人揮手致意，不少人則驚呼：「這是在過夏天嗎？」因為根據天氣預報，成都今日清晨最低氣溫僅2度。糗得是民眾還拍到1名隨扈疑似在湖邊不慎落水，引來中國網友調侃「春江水暖鴨先知」、「難道是想冬泳？」

馬克宏昨與中國國家主席習近平在北京舉行正式會晤後隨即於晚間飛往成都。今日兩人在四川都江堰進行非正式會談，並參訪當地大熊貓保育基地，被外界視為中方罕見的「高規格陪同」安排。習近平一向極少陪同外國元首離京出訪，此次親自南下，被認為是對馬克宏的高度重視。

中方宣布一對大熊貓2027年赴法

此外，中方也宣布了一項「熊貓外交」的新進展，中國野生動物保護協會已與法國博瓦勒動物園（Zoo de Beauval）簽署意向書，將延長大熊貓保護國際合作期限，預計在2027年將有一對新的大熊貓抵達法國，合作為期10年。

