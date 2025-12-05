哪座城市最吸引遊客？巴黎連續5年奪冠 東方威尼斯入境人數全球第一

哪座城市最吸引遊客？巴黎連續5年奪冠 東方威尼斯入境人數全球第一2025/12/05 16:40 即時新聞／綜合報導
數據分析公司歐睿國際最新發布的「2025年全球百大城市旅遊目的地指數」，法國巴黎再度奪冠。（法新社）
哪座城市能讓全球旅客魂牽夢縈？根據數據分析公司歐睿國際（Euromonitor International）最新發布的「2025年全球百大城市旅遊目的地指數」，法國「光之城」巴黎（Paris）再度不負眾望，以其優越的旅遊政策和基礎設施，連續第5年穩坐全球最具吸引力城市的冠軍寶座。值得注意的是，亞洲城市表現強勁，東京更一舉衝上第三名，而昔日旅遊熱點倫敦（London）則持續衰退跌至第18名。
報告指出，巴黎在2025年迎來旅遊大豐收，聖母院重新開放，加上巴黎聖日耳曼（PSG）首次奪下歐冠盃，吸引大量球迷湧入，讓「花都」旅遊錦上添花。另外包括觀光力、永續性、經濟活力、治安與健康安全等面向，巴黎各項表現依然亮眼。
歐洲城市今年依舊強勢包辦榜單前段班，馬德里位居第2、羅馬與米蘭緊追其後，阿姆斯特丹與巴塞隆納繼續穩居前十。不過向來是旅遊強權的倫敦表現持續下滑，去年跌出前十、名列第13，今年又掉到第18，落在香港（17）與京都（19）之間。
亞洲城市則快速反攻。東京躍居第3名，並在觀光基礎建設排名全球前三，未來還將隨成田機場第三跑道與第二跑道延伸工程完工，於2039年左右讓旅客容量倍增。新加坡第9、韓國首爾更搶進第10。
若以國際旅客入境數計算，2025年的全球冠軍仍由曼谷拿下，預估高達3030萬人次，蟬聯世界第一。香港以2320萬人次排名第2，倫敦第3、澳門第4，其餘伊斯坦堡、杜拜、麥加、安塔利亞、巴黎和吉隆坡也全擠進前十。
2025全球最具吸引力城市TOP 10：
1.巴黎
2.馬德里
3.東京
4.羅馬
5.米蘭
6.紐約
7.阿姆斯特丹
8.巴塞隆納
9.新加坡
10.首爾
2025國際入境旅客最多城市:
1.曼谷（3030萬）
2.香港（2320萬）
3.倫敦（2270萬）
4.澳門（2040萬）
5.伊斯坦堡（1970萬）
6.杜拜（1950萬）
7.麥加（1870萬）
8.安塔利亞（1860萬）
9.巴黎（1830萬）
10.吉隆坡（1730萬）
2025年預估高達3030萬名國際客入境曼谷，為全球之冠。（美聯社）
