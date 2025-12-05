川普威脅「付出代價」奏效？ 宏都拉斯大選「欽點人選」逆轉領先

宏都拉斯總統大選開票陷入膠著。圖左為獲得美國總統川普「欽點」力挺的右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），圖右為其主要競爭對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（路透檔案照）

宏都拉斯總統大選開票進入第4天，局勢依舊緊繃。在美國總統川普公開警告宏國當局若試圖操弄選舉將「付出慘痛代價」（hell to pay）後，獲川普強力背書的右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）4日在緩慢的計票過程中，重新奪回了微幅領先優勢。

據《法新社》報導，在已開出的86%選票中，獲川普背書的商人阿斯夫拉以40.24%的得票率，暫時領先另一位右翼對手、電視名嘴納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.41%。

請繼續往下閱讀...

宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）1日曾宣布初步計票顯示兩人陷入「技術性平手」，此舉引發川普強烈不滿。川普隨即指控宏國當局「試圖改變」結果，並發出嚴厲威脅。CNE主席霍爾（Ana Paola Hall）4日呼籲候選人保持耐心，強調工作人員正將偏遠地區的數據輸入系統，「倉促有時是合法性的大敵」，並承諾最終結果將嚴格尊重民意。

川普政府對此次選舉的關注程度非比尋常。美國副國務卿藍道（Christopher Landau）4日晚間在社群媒體X上發文，呼應川普的立場，稱宏都拉斯的選舉是「對民主的審判」，呼籲各方維護選委會的獨立性以確保透明。他警告：「全世界的眼睛，包括我們的眼睛，都在注視著宏都拉斯。」

為了確保其支持的阿斯夫拉勝選，川普甚至採取了極具爭議的舉動。他於1日宣布特赦宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲與阿斯夫拉同屬「國民黨」（National Party），此前因毒品走私罪名在美國服刑45年。這項特赦被廣泛視為美方公然干預宏國選舉，意在鞏固親美勢力。

宏國向右轉 牽動美中角力

此次大選結果也牽動美中在地緣政治上的角力。無論最終由誰勝出，執政的左派聯盟已確定落敗。宏都拉斯在上屆政府執政期間曾轉向靠攏中國，如今政權若向右轉，預計將有助於美國重新擴大在該國的影響力。

選委會表示，由於部分選票來自僅能靠驢子或船隻抵達的偏遠地區，正式宣布獲勝者可能還需數日。根據宏國法律，總統選舉採一輪投票制，相對多數者即當選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法