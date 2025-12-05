阿富汗墮胎悲歌 為求流產母親竟用重石壓女兒肚

圖為阿富汗女性在商店前排隊等待領取麵包。（路透社）

在女性權益遭嚴重剝奪的阿富汗，一名母親為讓懷孕的女兒墮胎，竟用重石壓向女兒腹部。這起悲劇僅是冰山一角，凸顯阿富汗女性在嚴格墮胎禁令下，被迫採取極端手段的絕望處境。

阿富汗婦女芭哈拉（Bahara）懷孕4個月時，前往首都喀布爾（Kabul）一家醫院乞求墮胎，一名醫師告訴她：「我們不被允許這麼做。如果有人發現，我們全都會坐牢。」

在阿富汗，墮胎是違法的，無論是接受或協助墮胎，都可能面臨牢獄之災。

但芭哈拉已走投無路。她失業的丈夫命令她「想辦法」，因為他不想要第5個女兒。

35歲的芭哈拉告訴法新社：「我們如今快要養不起這些女孩了。如果是男孩，他可以去上學、去工作。」

但對於阿富汗女孩來說，這些都是奢望。自從塔利班（Taliban）2021年重新掌權以來，女性被禁止就讀中學、大學及從事大部分工作。

於是芭哈拉聽從鄰居的建議，花了相當於2美元（約新台幣63元）的錢，在市場上買了一種由錦葵類植物製成的草藥茶，這種茶能引發宮縮。

芭哈拉出血嚴重到必須返回醫院。她表示：「我告訴他們我跌倒了，但他們知道我在說謊，因為我身上沒有傷痕。他們很生氣，但沒有舉報我。」

她說：「他們動了手術，清除了胎兒的殘骸。從那時起，我一直覺得非常虛弱。」

美國加利福尼亞州立理工大學波莫納分校（California State Polytechnic University, Pomona）民族植物學家馬多納多．安德拉德（Guadalupe Maldonado Andrade）表示，她使用的植物可能「非常危險」，劑量錯誤可能導致器官損傷和嚴重出血。

然而，芭哈拉的案例並非單一個案。

法新社在長達數月的調查中訪談的另外兩名女性，也曾冒著生命危險墮胎。妮莎（Nesa）服用了對胚胎有毒的藥錠，而瑪麗安（Mariam）則被母親以重石壓肚導致流產。

由於墮胎在阿富汗是個禁忌，且沒有真實統計數據，阿富汗衛生部發言人阿瑪爾（Sharafat Zaman Amar）堅稱受影響的女性「很少」。

阿富汗是全球孕產婦和嬰兒死亡率最高的國家之一，自去年以來，年輕女性被禁止在醫學院接受助產士或護理師培訓。

儘管阿瑪爾承認秘密墮胎的危險性，也承認有些女性面臨「問題」，但他表示這不是政府的錯。

根據美國非政府組織「生育自主權中心」（Center for Reproductive Rights）數據，全球僅1/3的女性生活在允許依需求墮胎的國家。生育自主權中心估計，非法墮胎每年在全球導致3萬9000人喪生。

喀布爾一名助產士告訴法新社，她因「無法給予（女性）更多幫助而感到無助和軟弱」。阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）一名婦科醫師也同樣感到絕望。

她說：「我為這些女性感到難過…我曾發誓要成為一名醫師來幫助她們。但我們做不到。」

