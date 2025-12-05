英國哈利王子突襲美國深夜秀 揶揄川普是國王

哈利王子現身深夜脫口秀節目《The Late Show with Stephen Colbert》。（圖片擷取自@ColbertLateShow/YT）

英國哈利王子日前在美國深夜秀《The Late Show with Stephen Colbert》驚喜現身，除大方自嘲，還諷刺美國政治人物與民眾迷戀皇室的文化，引發現場尷尬笑聲與噓聲。此舉也讓外界再次關注他與川普之間的微妙關係。

事件發生於當地時間週三晚間，主持人正在錄製耶誕特輯，以戲謔方式吐槽美國各種「過度皇室化」的耶誕電影情節，正當台上氣氛高漲時，哈利王子突然走上舞台，令觀眾又驚又喜。

哈利幽默開場：「我以為這是《薑餅王子拯救內布拉斯加州耶誕節》的試鏡。」他打趣說，自己知道美國人「對耶誕電影和皇室的著迷」，因此想來試試身手，此時主持人反駁美國人並沒有這麼迷戀皇室，讓哈利順勢吐槽「真的嗎？我聽說你們選了一個國王。」此話指涉川普，現場立刻響起噓聲。

暗酸川普 影射CBS與川普和解案

哈利在節目中列出自己為了獲得耶誕電影角色願意做的事，包括錄製試鏡影片、親自飛來面試，甚至「和白宮達成毫無根據的訴訟和解」，影射哥倫比亞廣播公司（CBS）與川普之間的1600萬美元和解案，但全程未提川普名字。

主持人聽完表示：「嘿，我一件也沒做。」哈利立刻回敬：「也許這就是你節目被取消的原因。」此處再度讓觀眾爆笑。原因是，哥倫比亞廣播公司（CBS）在今年7月與川普和解後，不久便宣布取消《深夜秀》，主持人多次公開暗示此事不是公司「財務考量」，而是川普施壓所致。

兩人關係緊繃 從簽證爭議到言語諷刺

哈利與川普過去一年火藥味濃厚。今年2月，有聲音質疑哈利在申請美國簽證時未如實申報過往吸毒史，恐涉及移民規定，川普當時雖否認會將哈利驅逐出境，卻補上一句：「我不會再打擾他了。他跟他老婆之間已經夠煩了，她太糟糕了。」直接批評哈利妻子梅根．馬克爾。

此外，川普在9月溫莎城堡舉行的國宴上發表講話時，隱晦地諷刺了哈利王子，川普告訴查爾斯國王，他養育了一個「傑出的兒子」，指的是威廉王子，而沒有提及關係疏遠的哈利王子。

