籲川普認清現實 《華爾街日報》：普廷想要烏克蘭而非和平

川普特使魏科夫（左二）等美方代表，2日赴克里姆林宮會見俄國總統普廷（右二）等人。（路透）

美國總統川普特使魏科夫近日再次前往莫斯科，協商美烏協調過的烏俄終戰協議，卻再次遭到俄國總統普廷拒絕。《華爾街日報》在4日社論中指出，普廷想要的明顯不是和平，而是烏克蘭，且「不到萬不得已絕不罷休」。

該篇社論指出，幾個月來，普廷一直拒絕川普提出的任何協議，哪怕是沿著現有戰線暫時停火的提議，反觀烏克蘭早已接受這些提議。美方提出的28點和平計畫草案讓烏克蘭陷入困境，但基輔也在努力尋找一個既退讓又能保住自由國家地位的「糟糕」方案。

請繼續往下閱讀...

然而，普廷究竟有何讓步？俄國想要吞併烏克蘭東部的頓巴斯全區，並剝奪烏克蘭未來自衛所需的軍事力量和安全盟友。普廷想營造一種談判的假象，而與魏科夫會晤正是為了維持這種假象，同時也試圖離間川普和歐洲國家的關係。

莫斯科也在努力說服世界相信它正在贏得這場戰爭，聲稱頓巴斯很快就會落入他們手中。然而，烏克蘭的失敗並非不可避免，也並非迫在眉睫。美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）本週在一次電話會議上表示：「當我與烏克蘭指揮官在一起，親眼目睹他們的作戰行動時，我不相信他們會在地面作戰時無助地輸掉這場戰鬥。」

該篇社論直言，只要普廷認為自己佔上風，他就不會認真談判，「我們一直希望白宮最終能明白這一點，但到目前為止，我們仍未如願」。美方政策轉向意味必須凍結普廷的資產；加強制裁力度，包括將中國納入其中；同時向烏克蘭提供長程飛彈和其他武器。

然而，川普政府對普廷動機的理解卻與事實相反，認為烏克蘭、俄羅斯和美國之間的商業和文化交流將是避免戰爭的保障。

這種不切實際的樂觀主義在自由國際主義者中並不陌生，他們認為世界正朝著和平的方向發展。談判真正需要的是注入川普對美國世界霸權的本能，以及對普廷的務實態度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法