為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    籲川普認清現實 《華爾街日報》：普廷想要烏克蘭而非和平

    2025/12/05 14:47 編譯孫宇青／綜合報導
    川普特使魏科夫（左二）等美方代表，2日赴克里姆林宮會見俄國總統普廷（右二）等人。（路透）

    川普特使魏科夫（左二）等美方代表，2日赴克里姆林宮會見俄國總統普廷（右二）等人。（路透）

    美國總統川普特使魏科夫近日再次前往莫斯科，協商美烏協調過的烏俄終戰協議，卻再次遭到俄國總統普廷拒絕。《華爾街日報》在4日社論中指出，普廷想要的明顯不是和平，而是烏克蘭，且「不到萬不得已絕不罷休」。

    該篇社論指出，幾個月來，普廷一直拒絕川普提出的任何協議，哪怕是沿著現有戰線暫時停火的提議，反觀烏克蘭早已接受這些提議。美方提出的28點和平計畫草案讓烏克蘭陷入困境，但基輔也在努力尋找一個既退讓又能保住自由國家地位的「糟糕」方案。

    然而，普廷究竟有何讓步？俄國想要吞併烏克蘭東部的頓巴斯全區，並剝奪烏克蘭未來自衛所需的軍事力量和安全盟友。普廷想營造一種談判的假象，而與魏科夫會晤正是為了維持這種假象，同時也試圖離間川普和歐洲國家的關係。

    莫斯科也在努力說服世界相信它正在贏得這場戰爭，聲稱頓巴斯很快就會落入他們手中。然而，烏克蘭的失敗並非不可避免，也並非迫在眉睫。美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）本週在一次電話會議上表示：「當我與烏克蘭指揮官在一起，親眼目睹他們的作戰行動時，我不相信他們會在地面作戰時無助地輸掉這場戰鬥。」

    該篇社論直言，只要普廷認為自己佔上風，他就不會認真談判，「我們一直希望白宮最終能明白這一點，但到目前為止，我們仍未如願」。美方政策轉向意味必須凍結普廷的資產；加強制裁力度，包括將中國納入其中；同時向烏克蘭提供長程飛彈和其他武器。

    然而，川普政府對普廷動機的理解卻與事實相反，認為烏克蘭、俄羅斯和美國之間的商業和文化交流將是避免戰爭的保障。

    這種不切實際的樂觀主義在自由國際主義者中並不陌生，他們認為世界正朝著和平的方向發展。談判真正需要的是注入川普對美國世界霸權的本能，以及對普廷的務實態度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播